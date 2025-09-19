C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions
L'enceinte qui accueillera le match entre le FC Barcelone et le PSG en octobre est désormais connue. Les Parisiens se déplaceront au stade olympique de Montjuïc.

Cette rencontre aura lieu pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions le 1er octobre prochain. Alors qu'un temps le stade d'entraînement ne comptant que près de 6000 places avait été évoqué à la place du Camp Nou, c'est finalement bien à Montjuïc qu'aura lieu la rencontre.

Le club catalan a confirmé l’information ce vendredi. Le Camp Nou reste indisponible, les travaux prennent plus de temps que prévu.

"Le club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains mois," écrit la formation espagnole.

"Le FC Barcelone remercie ses socios et ses supporters pour leur compréhension et leur soutien tout au long de ce processus complexe et passionnant, celui du retour au nouveau Spotify Camp Nou."

Les deux équipes ont entamé leur campagne de Ligue des Champions par une victoire. Les Espagnols ont pris les trois points à Newcastle (1-2), tandis que le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'Atalanta au Parc des Princes (4-0).

