Excellente nouvelle pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

Après son bras-de-fer avec la direction et l'entraîneur des Rangers, Nicolas Raskin avait été écarté du groupe. Mais le Diable Rouge est désormais de retour.

Après avoir été écarté du groupe par Russell Martin pour les deux derniers matchs des Glasgow Rangers, Nicolas Raskin (24 ans) a de nouveau été repris dans la sélection pour le quart de finale de Coupe de la Ligue, face à Hibernian. Un pas dans la bonne direction, donc, pour le Diable Rouge.

Raskin était allé au clash avec son entraîneur et sa direction cet été, souhaitant quitter l'Écosse et décrocher un transfert prestigieux après une excellente saison. Mais les Rangers avaient empêché son départ, et la situation du Diable Rouge était préoccupante.



Raskin bientôt de retour sur les terrains?

Nicolas Raskin n'avait qu'une chose à faire : travailler dur et gagner sa place dans le groupe, ce qu'il a apparemment fait. "Il est dans l'équipe et s'est très bien entraîné cette semaine", a expliqué Russell Martin à ce sujet.

"Je pense que c'est une période très importante pour Nico et pour son développement, tant en tant que joueur que personne. Et ce sera une bonne chose pour moi aussi sur le long terme, car ça me permet d'apprendre beaucoup", estime le coach des Rangers. "Nico est dans une bonne passe, et je suis impatient de pouvoir compter sur lui à nouveau".

Les Rangers, eux, ne sont certainement pas dans une bonne passe, avec cinq matchs sans victoire en championnat et une élimination sèche des oeuvres du Club de Bruges en préliminaires de la Champions League. Russell Martin est donc sous pression, et sa gestion du cas Raskin était également critiquée.