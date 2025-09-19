Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise va devoir gérer la retombée de l'adrénaline européenne. Après la victoire au PSV Eindhoven, les champions en titre vont à Genk.

L'Union Saint-Gilloise peut-elle enchaîner les performances de haut vol ? Après avoir gagné son premier match de Champions League, l'USG se rend en tout cas chez l'un des candidats au titre, même si le KRC Genk est actuellement 10e.

C'est d'ailleurs Genk qui a infligé à l'Union sa dernière défaite en championnat... lors de la phase classique de la saison passée. "Même s'ils ont perdu contre Charleroi, Genk est sur une bonne lancée".

"Je m'attends à une réaction de leur part après cette défaite, nous serons prêts. Ils ont beaucoup de qualité dans leur équipe", déclare Sébastien Pocognoli dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Après la victoire au PSV, toutefois, les Unionistes ont naturellement célébré. "Si tu ne fais pas la fête après un moment pareil, tu ne la fais jamais", sourit Pocognoli. "C'est notre première victoire en Champions League, c'est quelque chose. Et pour autant, ça ne m'a pas surpris, je m'y attendais". 

0 réaction
Suis KRC Genk - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (21/09).

KRC Genk
Union SG
Sébastien Pocognoli

