Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"
La Gantoise lance la journée de championnat ce vendredi contre le FCV Dender. Un match que Ivan Leko veut voir joué avec intensité.

Dimanche dernier, La Gantoise a joué 75 minutes avec un homme en moins au Bosuil et s'est pourtant imposé. Ivan Leko était naturellement satisfait de la performance et de la mentalité de ses joueurs... mais quelques jours plus tard, le Croate était d'une autre humeur.

"La victoire a-t-elle boosté mes joueurs ? Peut-être un peu trop. J'ai vu trop de confiance et un manque d'intensité à l'entraînement, comme si nous avions déjà gagné ce match", a déclaré Leko dans des propos rapportés par le Nieuwsblad. "Je ne suis pas satisfait de la semaine".

Avec sa franchise habituelle, Ivan Leko veut donc garder ses joueurs concentrés au maximum. "Nous essayons de réinstaller une mentalité de grand club à Gand. Et dans un grand club, personne ne parle du match précédent", prévient-il.

"Oui, nous avons gagné dans des conditions difficiles contre l'Antwerp, mais mes joueurs ont pensé que la vie s'arrêtait après ça".

Un manque d'intensité lié, peut-être, au fait que les Buffalos affrontent Dender ? "J'espère bien que non. L'Union a eu du mal la semaine passée contre Dender, et a ensuite battu le PSV Eindhoven. Le championnat belge est difficile", conclut Ivan Leko. 

Suis La Gantoise - FCV Dender EH en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

La Gantoise
FCV Dender EH
Ivan Leko

