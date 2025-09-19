"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

À peine les rencontres de Ligue des Champions terminées, la Pro League reprend déjà demain. La Gantoise ouvre le bal contre Dender.

Ivan Leko a vécu des dernières semaines un peu plus réjouissantes à La Gantoise. Lui qui répétait à qui voulait bien l'entendre que la saison commencerait après le mercato a vu son équipe partager contre le Club de Bruges juste avant la trêve et renverser la situation à dix contre onze à l'Antwerp grâce à la nouvelle recrue Michal Skoras.

De quoi lancer la machine ? Pas encore totalement. Les journalistes présents à la conférence de presse de veille de match ont ainsi eu la surprise de voir débarquer l'entraîneur croate le visage très fermé pour sa causerie.

L'auditoire n'a pas mis longtemps à comprendre pourquoi : "La victoire contre l'Antwerp a boosté le groupe ? Peut-être un peu trop. J'ai vu trop de confiance. Il y avait un manque d'intensité. C'était comme si nous avions déjà gagné quelque chose. Non, je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement", a répondu Leko, cité par Het Laatste Nieuws.

Pas de relâchement qui tienne

"Nous essayons de rétablir la mentalité qui convient à un grand club. Dans un grand club, on ne vaut que par son dernier match. Personne ne parle du match précédent. Bon, on a gagné contre l'Antwerp dans des circonstances difficiles, mais mes joueurs ont cru que la vie s'était arrêtée après ça. Demain vers 22h40, je discuterai de Gand - Dender avec vous. Ce match contre l'Antwerp n'aura alors plus d'importance", a-t-il poursuivi.

Comme au Standard, Leko en attend toujours plus de ses joueurs : "J'ai un groupe intelligent. Ils connaissent mon langage corporel et le leur. C'est tout l'enjeu. Le football, ce n'est pas sorcier. Le football, c'est simple. Le ballon, c'est comme une femme. Il faut donner de l'amour, et on en reçoit en retour. Sinon, le ballon part ailleurs".