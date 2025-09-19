Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?
Photo: FC Barcelone

Où le FC Barcelone jouera-t-il ses rencontres à domicile en Ligue des Champions ? Pour l'heure, le mystère reste entier.

Le FC Barcelone a débuté ce jeudi ce soir sa campagne de Ligue des Champions sur le terrain de Newcastle United par une victoire 1-2. Le 1er octobre, c’est le PSG qui se déplacera en Catalogne.

Mais une question reste entière : où se jouera cette affiche de prestige ? Pour l’instant, personne n’a la réponse.

Le plan initial prévoyait une réouverture partielle du Camp Nou, avec une capacité réduite à 27.000 spectateurs. Mais la municipalité de Barcelone a refusé cette option.

En cause : les travaux encore en cours et des normes de sécurité qui ne peuvent pas être garanties. Problème majeur : il n’existe actuellement aucune alternative validée.

Quelles options pour le Barça ?

Le contrat avec l’Estadi Olímpic Lluís Companys – où le Barça a disputé toutes ses rencontres à domicile ces deux dernières saisons – n’a pas été renouvelé. Aujourd’hui, le club dispute ses matchs de Liga dans l’Estadi Johan Cruyff, stade habituellement réservé à la réserve et aux équipes de jeunes. LaLiga a d’ailleurs accordé une dérogation spéciale aux Blaugrana.

Imaginez la scène : Barcelone – PSG, en Ligue des Champions, disputé dans l’antre de la cantera blaugrana. Capacité maximale : 6.000 spectateurs. Un scénario difficilement envisageable pour recevoir le champion en titre.

