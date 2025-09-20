🎥 Gros moment de frayeur : un jeune talent belge s'est écroulé et a dû être évacué à l'hôpital

Grosse frayeur juste avant la pause lors de La Gantoise - Dender : Noah Mbamba s'est senti mal et a dû être évacué sur une civière. Finalement, les nouvelles semblent rassurantes, même s'il faudra encore attendre des précisions.

Arrivé cet été en provenance du Bayer Leverkusen, Noah Mbamba était censé apporter un supplément de créativité au Dender FCV, qui n’a inscrit que deux buts en huit rencontres jusqu’ici.

Mais sur la pelouse de La Gantoise, cela n’a pas été possible. Après une première mi-temps très terne, il s’est écroulé juste avant la pause — sans aucun contact.



🤕 | Noah Mbamba moet vlak voor rust het veld plots verlaten. Hopelijk is er niks ernstigs aan de hand. 🚑❤️‍🩹 #GNTDEN pic.twitter.com/AsX8pOcP0q — DAZN België (@DAZN_BENL) September 19, 2025

Il s’est senti mal et a été évacué sur une civière par précaution. Aucune cause précise n’a pu être identifiée immédiatement.

Mbamba avait peur de s'évanouir

Mbamba a lui-même confié avoir eu peur de s’évanouir, ce qui l’a poussé à rester plusieurs minutes assis puis allongé avant d’être emmené.

Le joueur a été directement transporté à l’hôpital de Gand pour des examens de contrôle. La saison dernière, un incident similaire était survenu pratiquement au même endroit sur le terrain avec Fadiga, provoquant également une grosse frayeur. Les supporters gantois ont adressé des applaudissements d’encouragement à Mbamba. Plus d’informations devraient suivre…