Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

Thorgan Hazard devait commencer le match entre Anderlecht et l'Antwerp, mais son nom a disparu du onze de départ au dernier moment.

Annoncé comme titulaire, Thorgan Hazard a vu sa soirée basculer. Dès l’échauffement, son attitude laissait deviner qu’un contretemps allait perturber les plans d’Anderlecht contre l'Antwerp.

D’après notre envoyé sur place, Hazard a prévenu le médecin du club qu’il avait une gêne. Anderlecht a dû réagir et Besnik Hasi a changé son équipe au dernier moment. Hazard a quitté le onze, remplacé par Mario Stroeykens.



Stroeykens a dû s’échauffer en vitesse pour ne pas entrer froid dans le match. On ne sait pas ce qu’a Hazard, mais il a dû déclarer forfait sur blessure.

ℹ️ Update. Stroeykens remplace Hazard dans le XI de base. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 20, 2025

Une vraie déception pour Anderlecht, qui espérait pouvoir compter sur ses meilleurs joueurs pour une telle affiche. La blessure était assez sérieuse pour écarter Hazard du match.

Hazard n’en est pas à sa première alerte physique. Dans son entourage, plusieurs joueurs ont connu ce type de problèmes au cours de leur carrière. Des examens doivent déterminer la gravité exacte de sa blessure.