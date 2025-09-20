Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La reprise du Beerschot, pensionnaire de deuxième division, est quasiment bouclée. Les signatures nécessaires pour officialiser l'accord entre les actuels propriétaires et les nouveaux investisseurs japonais auraient été apposées ce jeudi.

C’était la nouvelle qui occupait énormément les supporters ces dernières semaines et ces derniers mois : le Beerschot allait-il effectivement connaître de nouveaux propriétaires durant la saison 2025-2026 ? Après cinq journées, il semble bien que ce soit en bonne voie.

Selon Het Laatste Nieuws, les signatures ont été apposées entre, d’une part, le principal actionnaire saoudien, le prince Abdullah bin Mosaad, ainsi que quelques actionnaires minoritaires flamands, et d’autre part, un groupe d’investisseurs japonais.

Fin de l’ère United World au Kiel

Ainsi, sept années de United World au Kiel semblent toucher à leur fin. Durant cette période, les Anversois ont décroché à deux reprises la montée vers la Jupiler Pro League, avant de retomber tout autant de fois au deuxième échelon.

Les nouveaux propriétaires ne se sont pas précipités. Les négociations entre les deux parties avaient débuté dès mars, mais les Japonais ont d’abord procédé à un audit complet du club afin d’éviter de mauvaises surprises après la reprise.

Le montant final de la vente du Beerschot aux Japonais dépendra de certains bonus. En cas de promotion rapide vers la Jupiler Pro League, la somme pourrait atteindre jusqu’à vingt millions d’euros. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Beerschot - Francs Borains en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot
Francs Borains

Plus de news

La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

07:40
🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

07:20
Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

06:30
Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

23:00
Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

22:04
C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

22:30
Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

21:40
Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

21:20
"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

21:00
Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

19:30
Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

20:30
Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

19:59
Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

19:00
Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

18:30
Il avait déjà brillé contre le Standard : Malines a décidé qui sera son n°1 cette saison

Il avait déjà brillé contre le Standard : Malines a décidé qui sera son n°1 cette saison

18:00
Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

17:30
Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

17:00
Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

16:30
Excellente nouvelle pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

Excellente nouvelle pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

16:00
Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

15:30
Le Standard privé de son capitaine à Westerlo ? Vincent Euvrard donne les nouvelles de l'infirmerie des Rouches

Le Standard privé de son capitaine à Westerlo ? Vincent Euvrard donne les nouvelles de l'infirmerie des Rouches

14:40
La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

15:00
Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

14:20
2
Le RAEC Mons accueille trois joueurs liés aux nouveaux investisseurs jamaïcains

Le RAEC Mons accueille trois joueurs liés aux nouveaux investisseurs jamaïcains

14:00
1
Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

13:30
1
"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

13:00
De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

12:40
Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

12:20
Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

12:00
"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

11:30
"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

10:40
Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

11:00
OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

10:09
2
🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

10:00
"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 6
Lierse SK Lierse SK 2-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 1-2 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 16:00 RSCA Futures RSCA Futures
Beerschot Beerschot 20:00 Francs Borains Francs Borains
RFC Seraing RFC Seraing 20:00 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 21/09 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 21/09 KSC Lokeren KSC Lokeren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved