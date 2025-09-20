Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La reprise du Beerschot, pensionnaire de deuxième division, est quasiment bouclée. Les signatures nécessaires pour officialiser l'accord entre les actuels propriétaires et les nouveaux investisseurs japonais auraient été apposées ce jeudi.

C’était la nouvelle qui occupait énormément les supporters ces dernières semaines et ces derniers mois : le Beerschot allait-il effectivement connaître de nouveaux propriétaires durant la saison 2025-2026 ? Après cinq journées, il semble bien que ce soit en bonne voie.

Selon Het Laatste Nieuws, les signatures ont été apposées entre, d’une part, le principal actionnaire saoudien, le prince Abdullah bin Mosaad, ainsi que quelques actionnaires minoritaires flamands, et d’autre part, un groupe d’investisseurs japonais.

Fin de l’ère United World au Kiel

Ainsi, sept années de United World au Kiel semblent toucher à leur fin. Durant cette période, les Anversois ont décroché à deux reprises la montée vers la Jupiler Pro League, avant de retomber tout autant de fois au deuxième échelon.

Les nouveaux propriétaires ne se sont pas précipités. Les négociations entre les deux parties avaient débuté dès mars, mais les Japonais ont d’abord procédé à un audit complet du club afin d’éviter de mauvaises surprises après la reprise.

Le montant final de la vente du Beerschot aux Japonais dépendra de certains bonus. En cas de promotion rapide vers la Jupiler Pro League, la somme pourrait atteindre jusqu’à vingt millions d’euros.