Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

Photo: © photonews

Arrivé en prêt cet été à Dender en provenance de Fulham, le jeune joueur britanno-canadien Luc De Fougerolles a donné son avis sur l'ambiance en Belgique.

L'atmosphère dans les stades en Belgique est totalement différente de ce qu'il a connu avant, raconte-t-il : "L'expérience est différente de celle en Angleterre. La plupart des stades belges sont plus petits que les stades anglais, mais en Belgique, on entend plus de chants et on voit plus de drapeaux."

Il est même surpris de ses propres fans comme il l'explique au micro de la Gazet van Antwerpen : "Je suis toujours impressionné que nos supporters nous accompagnent."

Avec un stade de près de 6 500 places, Dender est pourtant loin d'être l'ambiance la plus chaude du plat pays. L'international canadien semble pourtant plutôt bien apprécier l'atmosphère.

Le défenseur central a bien pu la vivre sur le terrain étant donné qu'il a pris part à tous les matchs de Pro League de sa nouvelle équipe depuis le début de saison.

Ce vendredi soir, son club affrontait La Gantoise en ouverture de la huitième journée du championnat belge. Dender s'est finalement incliné 3-0. 

