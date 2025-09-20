"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

L'Antwerp espère jouer les trouble-fêtes samedi lors de son déplacement à Anderlecht. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Marc Overmars et Sven Jaecques se sont exprimés sur les ambitions du matricule 1.

Il y a trois saisons, c’est Toby Alderweireld qui avait offert le titre à l’Antwerp in extremis. Un moment historique dans l’histoire de la Jupiler Pro League dont tout le monde se souvient encore parfaitement.

Cette période de gloire semble désormais loin derrière. Pourtant, le directeur technique Marc Overmars et le CEO Sven Jaecques espèrent bien rejouer rapidement les premiers rôles. Overmars, en particulier, affiche une ambition brûlante.



Lire aussi… Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

Revenir vite dans la course au titre

"Cette saison sera difficile. Mais nous sommes en train de reconstruire une équipe qui – et c’est une déclaration dangereuse que l’on pourra encore me rappeler – dans les trois ans à venir participera de nouveau sérieusement à la lutte pour le titre", a déclaré le Néerlandais dans Het Laatste Nieuws.

Pour Jaecques, ce n’est pas une déclaration irréaliste : "Rejouer les premiers rôles, c’est réaliste. Le plus difficile aujourd’hui est d’être honnête avec les supporters et les médias. Nous savons que ce ne sera pas une saison facile, mais nous ne voulons pas utiliser cela comme excuse. Il y a assez de qualité pour atteindre les play-offs 1."

Pour atteindre cet objectif, il faudra engranger des points contre Anderlecht. L’Antwerp occupe actuellement la neuvième place, tandis qu’Anderlecht figure provisoirement dans le top 6 avec un point de plus et un match en retard.