Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

Comme cela avait déjà été annoncé la semaine dernière, le Fan Council du RSC Anderlecht s'est entre-temps réuni. Olivier Renard a notamment dû y donner des explications, en particulier concernant les transferts.

Lundi, un moment d’échange entre le Fan Council et Anderlecht était programmé. Les décisions qui en découlent ont désormais été communiquées.

Ces dernières semaines, Olivier Renard a été pointé du doigt concernant le mercato. On lui a notamment reproché la vente de Kasper Dolberg, ainsi que l’envoi de Mats Rits en équipe B.

À ce sujet, Olivier Renard et Tim Borguet ont apporté des explications aux supporters : "Pourquoi Rits a-t-il été envoyé en équipe B ? Notre intention est clairement de le laisser partir. De façon constructive, mais claire."

Pas de Mats Rits avec les Futures

"Ceci n'a absolument rien de personnel, car Mats ne pose aucun problème disciplinaire. Ce n'est donc pas une décision facile sur le plan humain. Mais nous devons faire place à des jeunes, comme Tajouart, afin qu'ils puissent goûter au noyau A et offrir une voie à nos jeunes joueurs (éviter qu'ils ne partent)."

Rits aurait-il pu trouver une place avec les Futures pour y apporter son expérience ? "Nous voulons veiller à ce qu'il y ait une interaction permanente entre les Futures et l’équipe A. Et les talents des Futures qui peuvent évoluer au sein des Futures avant de passer à l’équipe A ont la priorité. Donc non, Mats ne jouera pas pour les Futures."

