À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

À 17 ans, Nathan De Cat s'impose dans le onze d'Anderlecht. Une maturité rare sur les plans technique, tactique et physique.

Nathan De Cat a beaucoup progressé malgré son jeune âge. Il a joué son premier match avec les RSCA Futures à 15 ans, 6 mois et 14 jours.

En D1B, il a dû encaisser et pas seulement sur le plan sportif. "Là-bas, on faisait parfois des remarques parce que je portais un appareil dentaire", raconte-t-il en riant dans Het Nieuwsblad. "Ils essayaient de me sortir du match, mais ça ne me faisait que sourire."



Né prématurément

Aujourd’hui, les choses sont différentes. Dans le noyau A des Mauves, on ne s’arrête pas à son âge. Ses performances à l’entraînement comme en match parlent d’elles-mêmes. L’entraîneur Besnik Hasi lui a rapidement accordé sa confiance.

Son physique fait la différence. Avec ses 1m92, le milieu de terrain impressionne autant par sa taille que par sa présence "Ce qui est étonnant, c’est que mes parents mesurent 1m80 et que ma sœur ne fait que 1m55", explique De Cat. "En plus, je suis né prématuré. À la naissance, j’étais très petit, mais j’ai continué à grandir."

Sa taille l’aide dans les duels, le placement et la récupération. À sa force, il ajoute un calme étonnant balle au pied, ce qui fait de lui un milieu moderne.