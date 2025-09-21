Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

Bruges a assuré l'essentiel contre STVV via des buts de Brandon Mechele et Nicolo Tresoldi en deuxième période. Un score qui reflète une domination correcte, mais aussi des moments de flottement chez les Blauw-Zwart.

Le Club Bruges  a décroché une victoire maîtrisée face à Saint-Trond ce week-end en Jupiler Pro League. Les Blauw-Zwart se sont imposés 2-0 à domicile grâce à des réalisations de Brandon Mechele et Nicolo Tresoldi, confirmant leur solidité et leur régularité dans le championnat.

La première période a pourtant longtemps manqué d’intensité. Bruges dominait globalement les débats mais peinait à trouver des espaces dans une défense limbourgeoise bien regroupée. Peu avant la pause, un tir de Bjorn Meijer venait secouer la barre transversale, signe que la pression brugeoise commençait à s’accentuer.

C’est finalement à la 45ᵉ minute que Brandon Mechele a fait la différence. Sur un centre précis de Tzolis, le défenseur a placé une tête dans un angle difficile pour ouvrir le score et libérer les siens au meilleur moment. Ce but a donné confiance au Club, qui a abordé la seconde période avec plus de sérénité.

Saint-Trond a tenté de réagir au retour des vestiaires, mais n’a jamais su réellement inquiéter la défense brugeoise. Bruges, plus patient et plus efficace, a fini par faire le break grâce à Tresoldi, bien servi une nouvelle fois par Tzolis. Ce deuxième but, autour de l’heure de jeu, a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Cette victoire permet au Club de rester solidement installé dans le haut du classement et de confirmer son statut de candidat au titre. Solide défensivement et porté par un effectif où chacun peut se montrer décisif, le groupe de Bruges poursuit son chemin avec confiance, tandis que Saint-Trond devra rapidement retrouver de l’efficacité pour espérer rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

