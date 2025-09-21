Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

Michal Skoras a trouvé sa place à La Gantoise. Titulaire avec Ivan Leko et buteur contre l'Antwerp, son départ pourrait faire regretter le Club de Bruges.

Le Club de Bruges a impressionné en Ligue des champions contre l’AS Monaco, avec Forbs et Tzolis sur les ailes. Le Club s'est débarrassé de Michal Skoras cet été, mais aurait-il pu continuer à jouer dans une telle équipe ?

Des regrets ?

L’ailier a eu quelques bons moments au Club de Bruges, mais dans l’ensemble, ses prestations manquaient de régularité et semblaient trop justes pour convaincre.

"Le Club de Bruges va-t-il le regretter ? C’est possible. Il a très bien débuté avec La Gantoise sur le terrain de l’Antwerp. Ils n’auraient peut-être pas dû le laisser partir."

De remplaçant à Bruges à l'homme clé de La Gantoise

"Au cours des deux dernières années, il n'a pas montré qu'il pouvait être un atout pour le Club, même si je trouvais qu'il avait fait de bonnes apparitions en tant que remplaçant", déclare Franky Van der Elst.

Hein Vanhaezebrouck voit les choses différemment sur Sporza Daily : "Il passe de remplaçant à Bruges à l'homme clé de La Gantoise. Si Forbs et Diakhon évoluent bien, le Club ne regardera plus en arrière."