José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

Le Special One est de retour. Pour sa première avec Benfica, José Mourinho a vu son équipe s'imposer 3-0 sur le terrain de l'AVS.

Après de longues années loin de Lisbonne, José Mourinho est revenu là où tout avait commencé. Le Special One, libre depuis son départ de Fenerbahçe, a repris les rênes de Benfica à la place de Bruno Lage, récemment licencié.

Pour son grand retour, Mourinho n’avait pas droit à l’erreur. Benfica affrontait à l'extérieur l’AVS Futebol SAD, un adversaire abordable mais déterminé.

Les Lisboètes ont pris l’avantage avant la pause grâce à Sudakov. Un but libérateur qui a permis de calmer les débats et de mettre Benfica sur les bons rails.

En seconde période, Pavlidis a doublé la mise sur penalty, avant que Franjo Ivanovic, l'ancien attaquant de l’Union Saint-Gilloise, ne vienne clore les débats. Trois buts, une domination claire et un entraîneur déjà applaudi.

Le retour au pays de Mourinho commence par un succès 0-3. Le chemin sera long, mais le Special One a réussi son entrée.