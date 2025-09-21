Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

L'Eintracht Francfort affrontait l'Union Berlin ce dimanche. Arthur Theate et Michy Batshuayi étaient titulaires, mais la rencontre ce sera mal passée pour les deux Diables Rouges.

Difficiles lendemains internationaux pour Arthur Theate et Michy Batshuayi. Theate était titulaire et Batshuayi a obtenu une vingtaine de minutes de temps de jeu ce dimanche pour la réception par l'Eintracht Francfort, 6e au classement, de l'Union Berlin.

Après un peu plus d'une demi-heure, en effet, Ansah (9e, 0-1) et Burke (32e, 0-2) avaient mis l'Union sur du velours. Can Uzun remettait Francfort dans le match juste avant la pause (45e+3).

En seconde période, le même Oliver Burke, sur deux assists d'Ilic, s'offrait un doublé puis un triplé (52e, 56e, 1-4) pour permettre à Berlin de prendre le large. C'est vers la 69e minute que Michy Batshuayi montait au jeu, sans pouvoir faire la différence.

L'Eintracht revenait pourtant dans le coup via Uzun à la 80e, puis Burkardt sur penalty à la 87e sur penalty (3-4), sans pour autant parvenir à égaliser. Un match spectaculaire, mais au final décevant pour nos Belges.