Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

Le mercato est terminé, et il a naturellement été influencé par un élément : la Coupe du Monde prévue en fin de saison. Certains ont décidé de rester pour briller en Pro League et jouer au Mondial, d'autres sont venus en Belgique pour taper dans l'oeil de leur sélectionneur.

Dans 9 mois débutera l'événement que toute la planète football attend : la Coupe du Monde 2026. Un tournoi qui influence bien sûr grandement les clubs, et ce dès le mercato estival précédent : il y a des affaires à faire en convaincant les joueurs de signer en Pro League pour se relancer, ou en persuadant des talents prometteurs qu'ils devraient rester chez nous s'ils veulent jouer le Mondial.

La Coupe du Monde influencera aussi le mercato estival suivant : un joueur brillant alors que tous les regards sont braqués sur sa sélection peut revenir avec un tout autre statut en club... et décrocher un transfert prestigieux. Jetons un oeil sur ces quelques internationaux susceptibles de se montrer en juin prochain...



Nilson Angulo - Équateur

Les performances de Nilson Angulo avec la sélection équatorienne ont déjà failli lui valoir un transfert cet été, son match face au Brésil notamment ayant impressionné des clubs espagnols. Angulo est resté à Anderlecht, et ira à la Coupe du Monde.

Il pourrait bien y être l'une des attractions de la Tricolore, et a le style idéal pour taper dans l'oeil des observateurs : un dribble, un but spectaculaire, quelques accélérations en mondiovision, et le RSCA pourrait bien se frotter les mains...

Promise David - Canada

Très tôt, Promise David avait affirmé qu'il resterait à l'Union Saint-Gilloise, malgré un intérêt inévitable après une telle saison. Il semblait encore avoir une belle marge de progression, et confirme cette saison avec 4 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues jusqu'à présent. En sélection, David doit encore devenir incontournable, mais a marqué 2 buts en 5 caps cette année.

Et s'il continue à ce rythme, on voit mal ce qui l'empêchera de se rendre à la Coupe du Monde, que le Canada disputera en partie à domicile. Là-bas, David se mettra encore plus en évidence, et pourrait donc ajouter quelques millions d'euros à sa valeur marchande, en vue d'un départ inévitable.

Mukhammadali Urinboev - Ouzbékistan

L'Ouzbékistan s'est d'ores et déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026. À la surprise générale ? Pas forcément, car les suiveurs du football asiatique - et les recruteurs - savent depuis plusieurs années déjà que le football ouzbek est pétri de qualité. Les talents ouzbeks pourraient bien progressivement débarquer sur le marché occidental.

L'un d'eux est déjà en Pro League : Mukhammadali Urinboev, 20 ans, n'a pas encore vraiment marqué la Pro League de son empreinte, ni même été repris en équipe A avec l'Ouzbékistan. Mais s'il suit la trajectoire attendue à l'Antwerp, il pourrait devenir l'une des attractions du championnat, et participer à la Coupe du Monde... où tout le monde aura un oeil sur la nation d'Asie centrale pour sa première qualification.

Konstantinos Karetsas - Grèce

La Grèce se qualifiera-t-elle pour la Coupe du Monde 2026 ? On aurait tendance à dire que si ce n'est pas pour cette fois, les Hellènes seront passés à côté de la montre en or, car leur groupe, qui ne compte "que" le Danemark de Brian Riemer comme grande nation, est très accessible. La Grèce peut qui plus est compter sur de grands talents issus de Pro League, comme Christos Tzolis et Konstantinos Karetsas.

Une fois la "saga" concernant son choix de sélection enfin terminée, Karetsas a rapidement prouvé qu'il était un énorme atout pour la sélection grecque, avec deux buts en cinq matchs et des prestations de leader à seulement 17 ans. S'il peut confirmer à ce niveau à la Coupe du Monde, Genk pourra encore augmenter ses demandes l'été prochain, et toucher un sacré pactole.

Bryan Reynolds - USA

Bryan Reynolds était considéré comme l'un des grands talents de "Team USA" à ses débuts à l'AS Rome, mais n'a plus été appelé depuis maintenant deux ans - il était à l'époque un titulaire important lors de la Gold Cup, mais les USA avaient été éliminés en demi-finales par le Panama, une humiliation très mal vécue.

Il y a cependant peu de chances que Reynolds, que Westerlo avait refusé de libérer l'été passé pour les JO, n'entre pas en ligne de compte d'ici à la fin de la saison s'il reste un titulaire régulier au KVC Westerlo. Et ce même si l'un de ses concurrents en sélection s'appelle... Marlon Fossey, qui aurait pu figurer dans cette liste. Déjà estimé à 4 millions par Transfermarkt, Bryan Reynolds pourrait profiter d'un Mondial au pays pour attirer les regards de la MLS, où il est souvent cité.