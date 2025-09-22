Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Le Cercle de Bruges a décroché un point dimanche soir sur le terrain du KV Malines. Après la rencontre, plusieurs supporters se sont mal comportés envers les fans de l'équipe locale...

Avec un point pris sur le terrain du KV Malines, le Cercle de Bruges ne peut pas se dire mécontent. Pourtant, tout ne s’est pas déroulé dans le calme dimanche soir. Une partie des supporters visiteurs se serait en effet mal comportée.

"Après le match, lors de l’escorte vers la gare, certains d’entre eux ont jugé nécessaire de provoquer les supporters malinois. Principalement par des insultes et en crachant sur des parents qui rentraient chez eux avec leurs enfants", explique Dirk Van den Sande, de la zone de police Rivierenland, cité par Het Laatste Nieuws.



Lire aussi… Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Un comportement inacceptable

"Des feux d’artifice ont également été allumés. Lorsque, en plus, ils ont quitté le parcours prévu et rompu l’escorte, un conflit a éclaté avec la police."

Lors de cette confrontation, les forces de l’ordre ont eu recours au spray au poivre et à la matraque. Plusieurs supporters du Cercle ont été légèrement blessés. Deux d’entre eux ont été transportés à l’hôpital. "Les images des incidents seront analysées et des procès-verbaux seront dressés", conclut la police.

Pas vraiment une publicité flatteuse pour les supporters du Cercle. L’affaire devrait encore avoir des suites. Sur le plan sportif, le Cercle jouera son prochain match à domicile, dimanche, contre La Gantoise, une équipe en forme.