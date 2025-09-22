Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Cercle de Bruges a décroché un point dimanche soir sur le terrain du KV Malines. Après la rencontre, plusieurs supporters se sont mal comportés envers les fans de l'équipe locale...

Avec un point pris sur le terrain du KV Malines, le Cercle de Bruges ne peut pas se dire mécontent. Pourtant, tout ne s’est pas déroulé dans le calme dimanche soir. Une partie des supporters visiteurs se serait en effet mal comportée.

"Après le match, lors de l’escorte vers la gare, certains d’entre eux ont jugé nécessaire de provoquer les supporters malinois. Principalement par des insultes et en crachant sur des parents qui rentraient chez eux avec leurs enfants", explique Dirk Van den Sande, de la zone de police Rivierenland, cité par Het Laatste Nieuws.

Lire aussi… Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Un comportement inacceptable

"Des feux d’artifice ont également été allumés. Lorsque, en plus, ils ont quitté le parcours prévu et rompu l’escorte, un conflit a éclaté avec la police."

Lors de cette confrontation, les forces de l’ordre ont eu recours au spray au poivre et à la matraque. Plusieurs supporters du Cercle ont été légèrement blessés. Deux d’entre eux ont été transportés à l’hôpital. "Les images des incidents seront analysées et des procès-verbaux seront dressés", conclut la police.

Pas vraiment une publicité flatteuse pour les supporters du Cercle. L’affaire devrait encore avoir des suites. Sur le plan sportif, le Cercle jouera son prochain match à domicile, dimanche, contre La Gantoise, une équipe en forme.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
KV Malines

Plus de news

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

11:00
De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature" Réaction

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

13:20
"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

13:00
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
1
Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

11:40
Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

10:30
Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

11:20
Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

10:00
"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

09:30
"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

09:00
Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

08:30
Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

07:40
Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

07:20
Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

08:00
Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

07:00
Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

06:00
Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

22:30
Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

23:00
Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

22:00
3
Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers" Interview

Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers"

21:30
1
"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

20:40
But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

20:20
7
"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

20:00
Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

19:30
Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

19:00
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

17:30
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30
"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

16:00
Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

15:30
La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content" Analyse

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

14:40
Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

15:45

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved