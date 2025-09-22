Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

Hans Vanaken et le Club de Bruges se sont imposés dimanche face à Saint-Trond. Après leur belle prestation, les Brugeois ne commettent pas de faux pas. En cas de victoire mercredi lors du match reprogrammé contre Westerlo, le club grimpera à la deuxième place.

Ce n’était certainement pas une grande prestation du Club de Bruges face à Saint-Trond, qui connaît un excellent début de saison. Mais au final, Mechele et Tresoldi ont fait la différence. Mission accomplie, place au prochain match.

Après la rencontre, Hans Vanaken s’est exprimé au micro du diffuseur DAZN. Le capitaine brugeois n’a pas tari d’éloges sur Raphael Onyedika, le milieu nigérian qui, malgré des intérêts venus de l’étranger, est resté à Bruges.



"Je suis un très grand fan de Rapha. On peut toujours lui donner le ballon", a confié le capitaine du Club de Bruges, resté sur le terrain durant toute la rencontre, tout comme Onyedika.

Le fait que le Nigérian n’ait pas quitté le club réjouit Vanaken : "Je suis vraiment très heureux qu’il soit resté, car il est extrêmement important pour nous", a reconnu le Limbourgeois, qui n’a pas caché son admiration.

Si le Club de Bruges parvient à s’imposer mercredi lors de son match contre Westerlo, il dépasserait Saint-Trond et grimperait à la deuxième place du classement. Même un nul suffirait, mais dans ce cas, l’écart avec l’Union après huit journées serait déjà de six points.