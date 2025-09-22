La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents
Anderlecht n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat - c'était à Dender, à la mi-août. Pourtant, les Mauves sont dans le top 6, et peuvent même grimper dans le top 3 s'ils battent Gand dans leur match en retard.

Il y a véritablement un contraste entre les résultats récents et l'ambiance à Anderlecht, et leur position au final fort confortable au classement. Avec un 2/9 contre des concurrents directs au top 6 et plus de victoire depuis la mi-août, sans parler de l'élimination européenne, le Sporting fait du surplace en termes de points comme dans le jeu.

Et pourtant, le RSCA reste accroché à la 6e place du classement, synonyme de Playoffs - et une victoire contre La Gantoise ce mardi dans la rencontre en retard de la 5e journée de championnat amènerait même les Mauves à une belle deuxième place temporaire.

Anderlecht a un coup à jouer sur le plan comptable 

Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que la concurrence fait elle aussi du surplace, voire dégringole. On l'a vu, le KRC Genk, qui n'est pas parvenu à profiter de sa supériorité numérique au Lotto Park, est dans une véritable spirale infernale avec deux défaites à domicile d'affilée contre Charleroi et l'Union.

L'Antwerp, 11e (et pourtant jamais qu'à un point d'Anderlecht actuellement!), peine à se reconstruire sous Stef Wils ; La Gantoise trouve ses marques, après un début de saison très délicat sous Ivan Leko. Le Standard a enfin stoppé l'hémorragie mais présentait un bilan dramatique avant ce week-end (1/12).

Devant au classement, on trouve Charleroi, Malines et Saint-Trond, trois équipes qui ne devraient sur papier pas lutter pour les Playoffs jusqu'au bout de la saison. Mais la piètre forme des équipes "de tradition" de notre championnat pourraient bien rebattre les cartes. C'est une opportunité pour ces clubs du subtop... mais aussi pour Anderlecht.

Car quand le jeu est absent et que le mercato a déçu, il n'y a plus qu'une chose à faire : mordre sur sa chique et prendre les points là où c'est possible, sans se laisser distancer. Anderlecht reçoit Gand avant d'aller à OHL, en crise, puis reçoit un Standard toujours irrégulier. Oui, un 9/9 est possible, et la manière importerait peu - et même un 5 ou un 6/9 suffirait pour ne pas sortir du top 6. La Pro League brille à l'international, mais est en bien piètre forme à la maison : l'écart de seulement 4 points entre l'avant-dernier et les Playoffs le montre très clairement... 

