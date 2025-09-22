L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

Là où le Club de Bruges veut enchaîner les victoires, Bjorn Meijer cherche à enchaîner les rencontres. Le Néerlandais est sur la bonne voie après avoir tant rongé son frein.

"Le football, c'est toujours amusant. Du moins quand on peut jouer" : la nuance peut paraître anodine mais elle ne l'est pas du tout pour Bjorn Meijer. Depuis fin juillet, le Néerlandais a joué près de 600 minutes avec le Club de Bruges. La saison dernière, il avait dû se limiter à 489 sur l'ensemble de l'exercice, la faute à un genou capricieux et à de multiples problèmes musculaires.

"J'étais déprimé, oui. En fait, j'ai été malheureux pendant un an. C'était une période très difficile. J'avais complètement perdu confiance", explique-t-il au Laatste Nieuws. Une situation d'autant plus critique que pendant ce temps, Maxim De Cuyper et Joaquin Seys étaient en pleine bourre, avec Hugo Siquet et Kyriani Sabbe comme remplaçants de luxe.



La résilience paye enfin

Aujourd'hui, avec le départ du premier cité à Brighton, la blessure du second et surtout un retour en forme, Meijer rejoue enfin. La concurrence est rude, mais en ce moment, je suis particulièrement heureux de pouvoir jouer au football. Cela me maintient en forme. Je me sens incroyablement bien. J'ai quelques crampes parfois, c'est vrai, mais je les accepte. J'ai fait du chemin, et parfois je l'oublie. Mais c'est tellement bon de pouvoir à nouveau jouer au football".

Son corps lui a pourtant joué des tours, jusqu'à compromettre son transfert à Feyenoord cet été. Tout était réglé entre les deux clubs, mais la visite médicale en a décidé autrement : "C'était un jour très spécial. J'étais en voyage en Sicile et j'allais interrompre mon voyage. J'ai senti à ce moment-là que j'étais prêt pour cette étape. Retourner dans mon pays me convenait aussi".

Le joueur affirme avoir réussi à tourner le bouton. La joie de revenir sur le terrain n'y est pas étrangère. Cette semaine, Meijer a enchaîné deux matchs de 90 minutes en championnat et a également disputé une heure en Ligue des Champions. Cela ne lui était plus arrivé depuis des lustres.