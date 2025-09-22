L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Là où le Club de Bruges veut enchaîner les victoires, Bjorn Meijer cherche à enchaîner les rencontres. Le Néerlandais est sur la bonne voie après avoir tant rongé son frein.

"Le football, c'est toujours amusant. Du moins quand on peut jouer" : la nuance peut paraître anodine mais elle ne l'est pas du tout pour Bjorn Meijer. Depuis fin juillet, le Néerlandais a joué près de 600 minutes avec le Club de Bruges. La saison dernière, il avait dû se limiter à 489 sur l'ensemble de l'exercice, la faute à un genou capricieux et à de multiples problèmes musculaires.

"J'étais déprimé, oui. En fait, j'ai été malheureux pendant un an. C'était une période très difficile. J'avais complètement perdu confiance", explique-t-il au Laatste Nieuws. Une situation d'autant plus critique que pendant ce temps, Maxim De Cuyper et Joaquin Seys étaient en pleine bourre, avec Hugo Siquet et Kyriani Sabbe comme remplaçants de luxe.

Lire aussi… Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

La résilience paye enfin

Aujourd'hui, avec le départ du premier cité à Brighton, la blessure du second et surtout un retour en forme, Meijer rejoue enfin. La concurrence est rude, mais en ce moment, je suis particulièrement heureux de pouvoir jouer au football. Cela me maintient en forme. Je me sens incroyablement bien. J'ai quelques crampes parfois, c'est vrai, mais je les accepte. J'ai fait du chemin, et parfois je l'oublie. Mais c'est tellement bon de pouvoir à nouveau jouer au football".

Son corps lui a pourtant joué des tours, jusqu'à compromettre son transfert à Feyenoord cet été. Tout était réglé entre les deux clubs, mais la visite médicale en a décidé autrement : "C'était un jour très spécial. J'étais en voyage en Sicile et j'allais interrompre mon voyage. J'ai senti à ce moment-là que j'étais prêt pour cette étape. Retourner dans mon pays me convenait aussi".

Le joueur affirme avoir réussi à tourner le bouton. La joie de revenir sur le terrain n'y est pas étrangère. Cette semaine, Meijer a enchaîné deux matchs de 90 minutes en championnat et a également disputé une heure en Ligue des Champions. Cela ne lui était plus arrivé depuis des lustres.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
STVV
Bjorn Meijer

Plus de news

Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

10:00
La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

14:40
🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche Interview

🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche

14:20
Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

07:20
Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

06:00
L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

14:00
De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature" Réaction

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

13:20
"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

13:00
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

22:00
3
Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

12:20
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
2
Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

11:00
Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

11:40
Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

10:30
Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

11:20
"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

09:30
"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

09:00
Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

08:30
Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

07:40
1
Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

08:00
Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

07:00
Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

22:30
Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

23:00
Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers" Interview

Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers"

21:30
1
"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

20:40
But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

20:20
7
"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

20:00
Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

19:30
Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

19:00
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

17:30
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved