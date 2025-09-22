L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

Kasper Dolberg retrouve ses marques à Amsterdam. Le Danois s'est exprimé sur son été plus agité que prévu.

Pas encore de premier but pour Kasper Dolberg avec l'Ajax. Monté au jeu dans la dernière demi-heure sans parvenir à inverser la situation face à l'Inter en Ligue des Champions (défaite 0-2), l'ancien Anderlechtois a été titularisé pour la première fois ce weekend face au PSV (partage 2-2) mais a été sorti à la pause.

Dolberg prend les choses avec toujours autant de calme. L'international danois loge encore à l'hôtel avec sa femme et ses filles. Sa famille l'aide à déconnecter : "Quand je rentre, on parle rarement du résultat. Je pense que c'est naturel. Les enfants s'en fichent, ça ne les affecte pas. Et je suis comme ça, même si au fond, je déteste perdre".

Nouvelle vie à Amsterdam

Interrogé par l'Algemeen Dagblad, l'attaquant amstellodamois explique aimer ces périodes d'emménagement : "Même petit, j'étais fou de Lego. Maintenant, par exemple, j'aime construire des meubles pour les enfants. C'est pratique, et il y a toujours une solution si on s'emmêle. Trouver cette solution est ma plus grande satisfaction".

La famille, voilà qui aurait pu le faire rester à Anderlecht : "J'ai adoré Bruxelles. Ma femme aurait même peut-être voulu y rester, mais je connais Amsterdam. C'est plus beau, et la culture est différente".

Derrière ses abords impassibles, le coeur de Dolberg a fini par parler lorsque l'offre de l'Ajax est arrivée sur la table. Une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, une ville rejointe comme adolescent et quittée en tant qu'homme : tout était réuni pour un retour de l'ancien chouchou des supporters.

0 réaction
Anderlecht
Ajax
Kasper Dolberg

