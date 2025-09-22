Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht
Photo: © photonews

On annonçait un départ cet été et cela semblait inévitable vu sa fin de contrat en juin prochain. Mario Stroeykens est finalement resté mais il est bien loin de son meilleur niveau.

Mario Stroeykens a longtemps été une énigme pour les observateurs d'Anderlecht. On l'annonçait comme la nouvelle pépite sortie de Neerpede, mais à son arrivée dans le noyau A, personne ne savait vraiment nous dire quel était le meilleur poste de Stroeykens. Trop lent pour jouer sur l'aile, trop peu décisif pour être soutien d'attaque, pas assez génial pour être n°10, pas assez solide pour être n°8...

La polyvalence de "Super Mario", comme souvent, devenait au final plutôt un handicap qu'un atout. Puis vint une saison 2023-2024 fort prometteuse : 40 matchs, 6 buts et 7 passes décisives, dans un rôle de milieu créatif qui semble lui convenir. Brian Riemer avait trouvé la solution.

La saison passée se passe sur les mêmes bases avec des chiffres fort comparables, mais une blessure stoppe Stroeykens en pleine ascension. Un problème, car à Anderlecht, on comptait bien sur une vente dès cet été, puisque la direction sportive précédente n'avait pas anticipé et que le "ket" arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Stroeykens peut-il redevenir "Super Mario" ? 

Est-ce cette blessure qui a freiné l'enthousiasme des clubs potentiellement intéressés ? Peut-être. Il faut aussi dire que Stroeykens n'a pas un style très affriolant, et donne toujours la sensation que même s'il progresse, il n'a pas ce facteur X qu'on nous promettait. Pire : troublé par sa situation contractuelle, il a livré un été cataclysmique. 

Sa titularisation samedi soir était la première de la saison. Marco Kana en profitait, en bon porte-parole du vestiaire (il a tout d'un capitaine, sauf le brassard), pour défendre Stroeykens : "De voir comment il s'est donné à fond alors qu'il a appris quelques minutes avant le coup d'envoi qu'il allait démarrer, ça en dit long sur sa mentalité", pointe le défenseur. 

"De l'extérieur, je n'ai pas eu la sensation qu'il était perturbé par sa situation cet été. Mais c'est impossible à dire. Ce que je peux vous assurer, c'est que Mario, que je connais depuis longtemps, est bien plus fort mentalement que ce que les gens pensent", continuait Kana. 

Mais avec 11 (bouts de) matchs sans une seule action décisive cette saison, Mario Stroeykens donne tout de même l'impression de traîner un mal-être que, peut-être, une prolongation de contrat pourrait évacuer une fois pour toutes. Le souci, c'est qu'à son poste, la concurrence est rude : Thorgan Hazard, dont on ignore la durée d'indisponibilité, est le titulaire indiscutable, mais un garçon comme Adriano Bertaccini pourrait aussi venir marcher sur ses plates-bandes, ou renvoyer "Chino" Huerta vers l'axe où le Mexicain s'épanouit également. 

Sans Europe, Besnik Hasi ne pourra pas satisfaire tout le monde. Et s'il continue sur ce rythme, Mario Stroeykens verra sa valeur marchande dégringoler, ce qui ne fera pas les affaires d'Anderlecht en cas de prolongation de contrat...

