Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

Photo: © photonews

Vous souvenez-vous d'Idrissa Doumbia ? Par le passé, il a évolué dans plusieurs clubs belges, mais à 27 ans, il est désormais libre de tout contrat. Plusieurs équipes ont voulu en profiter, dont une formation de notre pays.

Le milieu défensif de 27 ans Idrissa Doumbia est sans club depuis le 1er juillet, date de la fin de son contrat avec Al Ahli SC au Qatar.

Auparavant, il avait déjà porté les couleurs du Sporting Lisbonne au Portugal, d’Alanyaspor en Turquie, de l’Akhmat Grozny en Russie ou encore de Huesca en Espagne.

Pas de nouveau défi en Belgique pour Idrissa Doumbia

Le joueur a également évolué quelques années en Belgique. En 2016, il avait été recruté par Anderlecht, avant d’être prêté un an plus tard à Zulte Waregem. Il y est d’ailleurs revenu lors de la saison 2021-2022, également en prêt.

Un troisième passage à l’Essevee ne se fera cependant pas, même si le club s’était montré intéressé par son retour. La Russie pourrait désormais devenir sa nouvelle destination : selon AfricaFoot, l’Anzhi Makhachkala serait sur ses traces.

D’autres pistes existent, notamment en Arabie Saoudite, mais la Russie semblerait avoir sa préférence. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 1,5 million d’euros selon Transfermarkt.

