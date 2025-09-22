Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi n'arrive décidément pas à gagner sans Parfait Guiagon. La statistique s'est encore confirmée face à Zulte Waregem : aucune victoire à l'actif des Zèbres quand il est absent depuis son arrivée en 2023. Mais alors, quand sera-t-il de retour ?

Sudinfo a donné des informations à propos de sa date de retour. Il devrait revenir dans le groupe carolo dans maximum deux voire trois semaines.

L'ailier gauche est actuellement blessé aux ischios. Jusqu'alors il réalisait un début de saison intéressant : en sept rencontres il a inscrit trois buts et délivré un assist.

C'est donc sans l'Ivoirien que les Zèbres recevront Malines la semaine prochaine. Le coup d'envoi sera donné dimanche à 18h30.

Parfait Guiagon de retour face à quelle équipe ?

Un retour le vendredi 03 octobre contre La Gantois cela semble un peu limite. Il devrait probablement revenir après la trêve le 18 octobre face à l'Union Saint-Gilloise.

Au classement, Charleroi est actuellement cinquième. Après huit rencontres disputées, le club compte trois victoires, deux défaites et trois matchs nuls à son actif. Découvrez le complet complet ci-dessous.