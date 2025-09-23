"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges
Photo: © photonews

C'est officiel : Joaquin Seys a prolongé son contrat avec le Club de Bruges jusqu'en 2029. Le jeune Diable Rouge s'est expliqué au micro de DAZN au sujet de cette prolongation.

Cela le rend évidemment très heureux : "J'ai prolongé d'un an au Club de Bruges. Ça me rend très heureux. Pour moi, cela confirme que je suis sur une bonne voie. C'est un club où je joue depuis toujours, donc c'est un très beau moment. Je suis fier."

Une reconnaissance de ses prestations ces derniers mois ? "Oui, une reconnaissance de la part du club et aussi une marque de confiance de ma part." 

"Je me sens bien ici, je suis heureux ici. C'est une confiance réciproque. Ce qui arrivera cet été ou l'année prochaine, on verra bien. Chaque année, j'écoute, je regarde les options et ensuite j'avise," conclut-il.

Deux trêves avec la Belgique

Ses prestations lui ont également récemment valu d'être appelé deux fois avec la Belgique. Malheureusement pour lui, il a dû à chaque fois se mettre de côté pour blessure.

Ce samedi, le jeune talent se déplacera à Sclessin. Les Blauw en Zwart affronteront le Standard, qui vient de remporter sa première victoire sous les ordres de Vincent Euvrard.

