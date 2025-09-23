Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme
Photo: © photonews

Le Club de Bruges n'a eu aucune difficulté face à Saint-Trond et s'est imposé tranquillement 2-0. Mais pour ceux qui ont suivi le match de près, un détail ne pouvait pas passer inaperçu : Raphael Onyedika a été le grand homme du soir au stade Jan Breydel.

Grâce à son excellente maîtrise du ballon et à sa vision du jeu, il a apporté de la sérénité dans la construction brugeoise, même sous une forte pression. Défensivement aussi, il s’est montré décisif à plusieurs reprises, annihilant le danger d’une simple intervention.

Onyedika a su combiner son rôle de récupérateur avec celui de meneur de jeu. Il grattait le ballon, lançait immédiatement l’offensive et restait constamment disponible. Ses efforts ont été applaudis par les supporters brugeois, qui ont clairement apprécié son engagement.

Nicky Hayen n’a pas tari d’éloges sur Onyedika

Après la rencontre, l’entraîneur Nicky Hayen n’a pas tari d’éloges sur son milieu. "Il a livré un match énorme. Solide balle au pied, intelligent dans les duels et toujours tourné vers l’avant. C’est exactement ce dont nous avons besoin dans notre jeu", a-t-il déclaré.

Nicky Hayen est également revenu sur l’incident survenu après le match de Ligue des champions contre Monaco, lorsque Onyedika avait quitté le terrain sans saluer son remplaçant et son entraîneur.

"C’était une tempête dans un verre d’eau. Nous en avons discuté immédiatement. Pour moi, il s’agissait simplement d’un malentendu. Après le match, il chantait déjà dans le vestiaire. Onyedika est un garçon simple et terre-à-terre."

07:00
10:00
09:30
19:00
09:00
08:00
08:30
07:20
06:30
22/09
22:51
13:40
22:38
21:40
20:40
21:55
21:00
21:20
20:20
19:40
20:00
18:20
18:40
19:20
18:00
17:00
17:40
16:40
17:20
16:20
16:00
22/09
14:20
15:30
14:40
22/09

