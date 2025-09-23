Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

En raison de la blessure de Nazinho, Onur Cinel a dû effectuer des changements dans sa défense pour le déplacement à Malines. Parmi eux, le replacement de Gary Magnée sur le côté gauche, qui lui a apporté satisfaction.

Après la blessure du latéral gauche Nazinho, on attendait de voir comment Onur Cinel allait résoudre ce problème au Cercle de Bruges lors du déplacement à Malines. Il a déplacé le Soumagnard Gary Magnée du poste de latéral droit à celui de latéral gauche. À la place libérée à droite, l’Allemand Lawrence Agyekum a été positionné. Le Ghanéen, prêté par le RB Salzbourg au Cercle, est pourtant connu pour évoluer un cran plus haut.

À la fin du match, Cinel était légitimement satisfait du fonctionnement de son dispositif. "Tout d'abord, Magnée s'en est très bien sorti en tant que latéral gauche. Il a dû s'adapter à cela. Quand on a joué toute sa vie à droite et qu'on passe à gauche, ce n'est pas évident. Je le félicite pour cela. Félicitations également à Lawrence. Il a rapidement reçu un carton jaune. En tant qu'entraîneur, vous réfléchissez parfois à la manière dont vous devez réagir."



Agyekum reste solide, malgré son replacement

Finalement, Cinel a décidé de ne pas procéder à un remplacement précoce ou à un ajustement similaire. "Il a ensuite fait du très bon travail, jusqu'à la fin du match. Il a été très discipliné. Il a joué à un poste qui ne lui est pas familier et avait un adversaire très fort en face de lui."

L'entraîneur du Cercle se dit également satisfait que son équipe ait su gérer la situation collectivement. "Toute l'équipe l'a aussi aidé. Si vous étiez un observateur extérieur à ce match, vous n'auriez pas su que ces deux joueurs évoluaient à un poste inhabituel pour eux. C'est un grand compliment."

Regardez ci-dessous comment Onur Cinel a décrit les performances de Magnée et Agyekum à leur "nouveau" poste. Cela aurait même pu tourner encore mieux pour les Groen & Zwart, car la victoire était bel et bien à portée de main à Malines. D'autre part, le Cercle n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs, un bilan positif.