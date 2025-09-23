"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac
Photo: Ballon d'Or

Ce lundi avait lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet à Paris. Le joueur du PSG, Ousmane Dembélé, a été élu grand gagnant de cette édition. Mais cela ne plaît pas au père de Lamine Yamal !

Un autre nom a beaucoup été évoqué comme potentiel grand gagnant de cette récompense individuelle, celui de Lamine Yamal. Mounir Nasraoui, le père du jeune talent espagnol, n'a pas digéré la seconde place de son fils au classement.

"L’année prochaine, il sera à nous," a exprimé l'homme de 33 ans qui n'hésite pas à prendre la parole en public à propos de son fils devant les médias espagnols.

Un préjudice moral ?

Au micro d'El Chiringuito, il a été très clair : "Je ne dirais pas un vol, mais un préjudice moral à un être humain. Lamine est le meilleur joueur du monde."

"De loin… très loin. Ce n’est pas parce que c’est mon fils, mais parce qu’il n’a pas de rival. Il s’est passé quelque chose de très étrange ici," poursuit-il.

Le joueur n'a lui cependant montré aucune frustration. Fair-play, il a félicité l'ailier parisien. À noter qu'il a malgré tout remporté le trophée Kopa, adressé au meilleur espoir. C'est la deuxième année de suite qu'il reçoit cette récompense.

