Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht
Anderlecht a renoué avec la victoire ce mardi, qui plus est contre un concurrent direct au top 6. Tout était-il rose pour autant ? Non, mais le positif l'emporte enfin.

Coosemans (6,5)

Il a eu peu de choses à faire et les a bien faites, notamment en étant attentif en fin de match sur une madjer de Kanga.

N'diaye (6)

Rien grand chose à signaler dans son chef : pas d'erreur, pas d'initiatives offensives. 

Lire aussi… "C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

Hey (5)

On nous avait pourtant vanté son jeu au pied à son arrivée en Belgique ? Le Danois a manqué tous ses longs ballons à destination d'Angulo. Il risque fort de sentir Özcan souffler dans sa nuque, même si sa fin de match a été autoritaire sur les quelques percées de Gand. 

Kana (7)

Son duel avec Kanga valait le détour, et si l'Ivoirien a disputé un match si insipide, c'est peut-être bien parce que Kana l'a muselé. 

Maamar (6,5)

Il jouait certainement gros au vu du retour d'Ilay Camara dans le groupe, et Ali Maamar a sorti un très bon match, amenant beaucoup de fraîcheur et d'envie dans ses déboulés vers l'avant. Il aurait à plusieurs reprises pu être décisif. 

De Cat (6,5)

Quelques ouvertures de grande classe et peu de déchet dans son jeu. La consigne semblait être de rester en retrait avec un Saliba plus offensif que Llansana : un bon test pour lui. 

Saliba (7,5)

Préféré à Llansana, Nathan Saliba a plaidé sa cause : accrocheur, ratisseur, et surtout très présent offensivement en laissant De Cat réguler derrière, il a fini par être à l'assist. De quoi rester dans le onze ? 

Huerta (4,5)

Très imprécis et brouillon, encore une fois, et il perd un face-à-face avec Roef après avoir fait tout ce qu'il fallait. Si Vazquez avait raté ça, le Parc aurait explosé. 

Stroeykens (7)

Pas son meilleur match mais un sacré step-up par rapport à samedi, avec beaucoup d'activité et, surtout, ce but qui délivre le stade et lui fera beaucoup de bien. 

Angulo (6,5)

Offensivement, il a été sacrifié par Hasi, qui l'a placé sur son "mauvais" flanc. Mais quel travail défensif face à Michal Skoras, qui n'a pas existé. Quelques belles combinaisons également, même s'il peut et doit mieux faire devant, y compris côté droit. 

Vazquez (4)

Depuis quand a-t-on vu un attaquant aussi faible en pointe à Anderlecht ? Certains disent Ganvoula, nous remontons à Bulykin. Si sa seconde période l'a vu réaliser quelques combinaisons avec Maamar notamment, Vazquez a encore raté des choses bien trop faciles. Le fait que le public applaudisse son contrôle réussi en fin de match en dit long, et son énième raté dans le temps additionnel a même gâché ça. 

