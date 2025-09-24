Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

En Challenger Pro League, le RWDM s'est incliné à domicile contre Courtrai. Dans l'autre rencontre de la soirée, Lokeren et Eupen ont offert un match fou terminé par un partage 3-3.

La septième journée de Challenger Pro League proposait plusieurs rencontres ce mercredi soir. À Molenbeek, le RWDM s’est incliné contre Courtrai 1-2. Pendant ce temps, Lokeren et Eupen ont offert un spectacle avec six buts et un partage spectaculaire 3-3.

Toujours pas pour le RWDM

Au stade Edmond Machtens, le RWDM voulait montrer une réaction après son naufrage du week-end passé. Les Bruxellois ont vite payé leurs erreurs. Boris Lambert a ouvert le score à la 24e minute pour Courtrai, suivi par Jelle Van Landschoot juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Djovkar Doudaev a redonné espoir aux Molenbeekois à la 49e minute. L’énergie du but n’a pas suffi pour renverser la tendance et le RWDM concède une deuxième défaite consécutive. Leur seule victoire à domicile reste ce succès face à Seraing 5-0.

Beaucoup de buts mais pas de vainqueur

À Lokeren, l’ambiance était différente. Mohamed Soumaré a lancé les hostilités à la demi-heure de jeu pour Lokeren, mais Yenyl Van Genechten a rapidement retourné le score avec un doublé express. Toon Janseen a égalisé juste avant la pause, portant le score à 2-2 à la mi-temps.

Le festival offensif s’est poursuivi après l’heure de jeu. Van Genechten a complété son triplé pour Eupen, avant que Matias Lloci n’arrache l’égalisation à un quart d’heure du terme. Score final 3-3, un partage animé. Eupen grimpe à la cinquième place, tandis que Lokeren reste 15e, à deux points de la zone rouge.

