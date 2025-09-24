Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard
Photo: © photonews

Dender vit un début de saison compliqué en fond de classement. La fin du mois d'août a particulièrement fait mal à l'équipe.

En partageant contre le Cercle de Bruges et le Standard lors des deux premières journées, Dender avait réussi à limiter la casse. Mais depuis, l'équipe vient d'enchaîner six défaites de rang et a hérité de la dernière place du classement, avec déjà cinq points de retard sur Louvain.

Il y a un an, à pareille époque, les promus surprenaient tout le monde en ne concédant que trois défaites lors sur les onze premiers matchs, jusqu'à s'aventurer dans les hautes sphères du classement. La préparation commencée très tôt pour prendre des points dès le début et l'effet de surprise avaient fait mouche. Mais cet été, le changement d'ambiance était perceptible.

Le passage à une D1A à 18, la chance de Dender ?

Au gré des matchs de présaison, Vincent Euvrard n'a fait que tirer la sonnette d'alarme. Pour encore tenir la route en D1A, son groupe devait être renforcé. L'entraîneur ne sera finalement resté sur le banc que cinq journées, avant de rejoindre le Standard. Une lourde perte pour tout le club, même si la situation devenait de plus en plus intenable.

Mais pour le groupe, au sein duquel le nouvel entraîneur Hayk Milkon tente désormais de faire circuler un nouveau souffle, le départ le plus terrible est sans doute celui d'Aurélien Scheidler. Même si la direction savait qu'un départ était inévitable, son transfert à Charleroi laisse Dender bien démuni en attaque.

Contre Zulte Waregem, après avoir marqué un but et délivré un assist sur le terrain du Cercle de Bruges puis inscrit le seul but du match à Genk, Scheidler a encore montré toute l'étendue de sa palette. Des déviations très justes pour apporter du liant offensif lorsque le Sporting était à onze et déroulait. De la présence dans le rectangle qui a débouché sur un nouveau but, cette fois annulé pour une faute de main. Une quantité de duels gagnés sur des longs ballons pour faire remonter le bloc lorsque les Zèbres étaient en infériorité numérique. Malgré la défaite, le natif de Saint-Martin-Boulogne a une nouvelle fois mouillé le maillot.

Aurélien Scheidler représente ce genre de joueur qui peut à la fois rendre de fiers services à une équipe dominante et à un bloc bas. Ses prestations de la saison dernière en ont déjà fait un attaquant référence de Pro League. Et ses chiffres du début de saison sont du même acabit : sur ses quatre matchs avec Dender, l'attaquant de 27 ans est le quatrième joueur de notre championnat à gagner le plus de duels aériens par rencontre. Sur base de ses performances à Charleroi, il se hisse même à la deuxième place, derrière Anosike Ementa, qui a fait basculer le match de samedi en déviant justement le ballon de la tête sur le but fatidique de Jelle Vossen.

Malgré l'instinct de buteur peut-être encore plus aiguisé de Nikola Stulic, la succession du Serbe se passe, pour le moment, comme sur des roulettes. Du côté de Dender en revanche, c'est une autre histoire. L'équipe n'a inscrit que deux petits buts en huit matchs et se cherche de la présence offensive de toute urgence. C'est que le vide laissé par Scheidler est immense.

Cet été, Dender n'a recruté que Moïse Sahi Dion en prévision de son départ. Mais l'Ivoirien (auteur de trois buts en Ligue 1 avec Strasbourg la saison dernière) ne s'est pas encore imposé : monté au jeu lors des quatre premières rencontres, il est blessé depuis la fin du mois d'août.

La saison dernière, Bruny Nsimba a autant scoré que Scheidler (neuf buts) mais n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison et n'a pas la même présence physique dans le rectangle et aux alentours que son ancien compère. Face à La Gantoise, Jordan Kadiri a décroché sa première titularisation de la saison. Mais lui aussi fait passer d'autres qualités avant la robustesse dans les duels. Plus que jamais, Dender a besoin de se réinventer offensivement.

