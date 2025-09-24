Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Alexis Saelemaekers rayonne à l'AC Milan. Auteur d'une passe décisive contre Lecce, le Belge séduit son entraîneur Allegri, la presse italienne et les supporters.

Alexis Saelemaekers est en train de vivre son meilleur début de saison à l’AC Milan. Hier soir en Coupe d’Italie contre Lecce, le Belge a une nouvelle fois marqué les esprits. Une passe décisive à Christopher Nkunku pour son tout premier but avec les Rossoneri.

Depuis plusieurs semaines, Massimiliano Allegri ne cesse de vanter ses qualités. L’entraîneur a dit que c'est "le joueur le plus technique" qu’il ait eu sous ses ordres. Le Belge s'est imposé dans le onze de départ.



En Belgique, Rudi Garcia garde un œil attentif sur ses performances et il y a fort à parier que le Diable Rouge sera bientôt incontournable en sélection. Son intelligence de jeu et sa régularité plaident largement en sa faveur.

Acclamé partout

La presse italienne, pourtant difficile à séduire, lui a attribué un joli 7,5 sur 10 dans le Corriere dello Sport, le désignant homme du match. L’ancien Anderlechtois a franchi un cap important dans sa carrière.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters comparent Saelemaekers à Lionel Messi dans ses meilleures années, d’autres admettent s’être trompés sur son premier passage à Milan.

This Saelemaekers performance pic.twitter.com/NKfal1SryD — Martino Puccio (@MartinoPuccio) September 23, 2025

I think I’m owed the biggest apology about Saelemaekers — Gian (@uk_acmilan) September 23, 2025