"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

Le Club de Bruges a manqué le titre de peu l'an dernier. Selon Jan Ceulemans, la pression est désormais sur les Blauw en Zwart : ils doivent être champions cette saison.

Le Club de Bruges a réalisé de très bons play-offs la saison dernière. Les Blauw en Zwart n’avaient pas grand-chose à se reprocher dans la course au titre, si ce n’est la malchance de voir l’Union SG livrer une saison exceptionnelle.

Comme le KRC Genk, le Club a dû laisser filer le titre, remporté par les Bruxellois. Cette année, les Brugeois vont tenter à nouveau de décrocher le championnat.



Lire aussi… Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Bruges "doit être champion"

Pour Jan Ceulemans, cela devient une obligation : "Après la saison dernière, le titre est une obligation, mais ils ne peuvent pas laisser filer trop de points bêtement", confie-t-il au Nieuwsblad.

L’ancien Diable Rouge pointe surtout les difficultés après les matchs de Ligue des champions : "L’an dernier, ils gagnaient en semaine contre un club européen, mais perdaient ensuite le week-end face à une plus petite équipe belge."

"L’écart avec l’Union est déjà grand et, pour l’instant, c’est une véritable machine. Un miracle comme il y a deux ans, où ils avaient refait 19 points, ça ne se produit pas tous les jours."