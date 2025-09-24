"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

Le Club de Bruges a manqué le titre de peu l'an dernier. Selon Jan Ceulemans, la pression est désormais sur les Blauw en Zwart : ils doivent être champions cette saison.

Le Club de Bruges a réalisé de très bons play-offs la saison dernière. Les Blauw en Zwart n’avaient pas grand-chose à se reprocher dans la course au titre, si ce n’est la malchance de voir l’Union SG livrer une saison exceptionnelle.

Comme le KRC Genk, le Club a dû laisser filer le titre, remporté par les Bruxellois. Cette année, les Brugeois vont tenter à nouveau de décrocher le championnat. 

Lire aussi… Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Bruges "doit être champion"

Pour Jan Ceulemans, cela devient une obligation : "Après la saison dernière, le titre est une obligation, mais ils ne peuvent pas laisser filer trop de points bêtement", confie-t-il au Nieuwsblad.

L’ancien Diable Rouge pointe surtout les difficultés après les matchs de Ligue des champions : "L’an dernier, ils gagnaient en semaine contre un club européen, mais perdaient ensuite le week-end face à une plus petite équipe belge."

"L’écart avec l’Union est déjà grand et, pour l’instant, c’est une véritable machine. Un miracle comme il y a deux ans, où ils avaient refait 19 points, ça ne se produit pas tous les jours."

Jupiler Pro League

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Westerlo
Jan Ceulemans

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 Westerlo Westerlo
