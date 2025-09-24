Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les mauvais résultats de Genk fragilisent Thorsten Fink. Dans Het Belang van Limburg, l'entraîneur réagit aux critiques et aux doutes sur sa méthode.

Après le match contre l’Union, le club constate que Genk est souvent félicité pour son jeu offensif mais que son style ouvert le rend vulnérable. Thorsten Fink reconnaît ce constat en interne et assure qu’il travaille dessus.

"Nous n’allons pas tout jeter par-dessus bord, ni changer complètement notre style", explique-t-il dans Het Belang van Limburg. "Nous devons mettre l’accent ailleurs, renforcer la discipline dans notre placement. C’est ce sur quoi nous travaillons à l’entraînement", précise Fink.

Lire aussi… Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Pression et rumeurs de départ

Avec seulement 8 points sur 24, la pression s’est accentuée sur le staff technique. Fink connaît la mécanique de ce genre de situation. "J’ai assez d’expérience pour savoir comment ça fonctionne", affirme-t-il. "Perdre du temps à y penser ne sert à rien. Je préfère l’utiliser pour autre chose."

L’entraîneur choisit une approche constructive. "Je ne suis pas quelqu’un de pessimiste, je pense à des solutions", assure-t-il. "C’est la seule manière de renouer avec nos succès."

Unir les forces

Fink explique que les défaites pèsent, mais affirme que le groupe garde un état d’esprit constructif. "Bien sûr, chaque défaite fait réagir et ce n’est pas facile de mettre ça de côté. Mais malgré tout, l’ambiance reste positive et tout le monde veut avancer ensemble pour devenir plus fort."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Rangers FC - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (25/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Rangers FC
Thorsten Fink

Plus de news

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

22:33
Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

17:30
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

16:40
"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

20:20
Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

21:52
Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

21:40
Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

21:20
"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

21:00
Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

20:40
Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

20:00
Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

19:30
Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

19:00
Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

18:40
"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

18:20
Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

18:00
Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

13:00
Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

17:00
"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

16:20
Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

16:00
Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

15:30
"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

15:00
Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

14:40
🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

14:20
Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

14:00
Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

13:20
🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

13:40
Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

12:40
Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

12:20
Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

12:00
La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

10:20
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
2
Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

10:20
"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

10:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 1
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
PAOK PAOK 0-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Braga Braga 0-0 Feyenoord Feyenoord
Freiburg Freiburg 2-0 FC Basel FC Basel
Nice Nice 1-2 AS Roma AS Roma
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Malmö Malmö 0-2 Ludogorets Ludogorets
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2-1 Fenerbahce Fenerbahce
Real Betis Real Betis 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lille OSC Lille OSC 25/09 Brann Brann
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 25/09 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 25/09 KRC Genk KRC Genk
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25/09 Celta De Vigo Celta De Vigo
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 25/09 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 25/09 Bologna Bologna
Ferencváros Ferencváros 25/09 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Young Boys Bern Young Boys Bern 25/09 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Utrecht Utrecht 25/09 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved