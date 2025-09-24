Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Les mauvais résultats de Genk fragilisent Thorsten Fink. Dans Het Belang van Limburg, l'entraîneur réagit aux critiques et aux doutes sur sa méthode.

Après le match contre l’Union, le club constate que Genk est souvent félicité pour son jeu offensif mais que son style ouvert le rend vulnérable. Thorsten Fink reconnaît ce constat en interne et assure qu’il travaille dessus.

"Nous n’allons pas tout jeter par-dessus bord, ni changer complètement notre style", explique-t-il dans Het Belang van Limburg. "Nous devons mettre l’accent ailleurs, renforcer la discipline dans notre placement. C’est ce sur quoi nous travaillons à l’entraînement", précise Fink.



Pression et rumeurs de départ

Avec seulement 8 points sur 24, la pression s’est accentuée sur le staff technique. Fink connaît la mécanique de ce genre de situation. "J’ai assez d’expérience pour savoir comment ça fonctionne", affirme-t-il. "Perdre du temps à y penser ne sert à rien. Je préfère l’utiliser pour autre chose."

L’entraîneur choisit une approche constructive. "Je ne suis pas quelqu’un de pessimiste, je pense à des solutions", assure-t-il. "C’est la seule manière de renouer avec nos succès."

Unir les forces

Fink explique que les défaites pèsent, mais affirme que le groupe garde un état d’esprit constructif. "Bien sûr, chaque défaite fait réagir et ce n’est pas facile de mettre ça de côté. Mais malgré tout, l’ambiance reste positive et tout le monde veut avancer ensemble pour devenir plus fort."