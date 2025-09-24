"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

Le coup de gueule de Mehdi Bayat après la défaite de Charleroi contre Zulte était-il plus calculé qu'il n'y paraissait ? Son objectif serait de pousser à un accord entre DAZN et les télécoms pour la diffusion de la Jupiler Pro League.

Mehdi Bayat était hors de lui après la défaite du Sporting Charleroi sur sa pelouse contre Zulte Waregem, samedi soir. L’homme fort des Zèbres a lourdement critiqué l’arbitrage de la rencontre.

"Nous sommes sous-médiatisés, nos images ne sont pas suffisamment montrées, elles ne font pas assez de bruit. Mais il faut faire sortir certaines vérités. Parce qu’à onze contre onze, il n’y avait pas match. Charleroi dominait, montrait un football très agréable. Malheureusement, il y a des décisions qui changent le match. Et je n’aime pas ça", avait-il lancé.

Si ça fonctionne, il faudra remercier Mehdi Bayat

Selon les analystes du nord du pays, la carte rouge d’Ousou était justifiée, et Charleroi ne devait pas obtenir de penalty pour une faute de main. Mais, selon Filip Joos, journaliste pour Sporza, qui s’est exprimé dans le podcast 90 Minutes, il y avait bien plus que ça.

"Bayat est furieux, mais peut-être devrions-nous tous lui être reconnaissants. En faisant ça, il essaie de persuader Proximus, par la politique, d’arriver à un accord avec DAZN", a-t-il lancé. Selon lui, en affirmant que les "images ne sont pas suffisamment montrées", Bayat cherche à pousser publiquement pour que les télécoms puissent récupérer le droit de diffuser des images de la Jupiler Pro League.

"C’est l’une des raisons pour lesquelles il a dit ça. Il fait de son mieux, et il a parfaitement le droit de le faire. Il connaît des gens chez Proximus et discute avec Georges-Louis Bouchez. Il veut des résumés sur le réseau public", a conclu Filip Joos. Un coup qui pourrait faire changer son image parfois dégradée dans notre pays ?

