Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union, championne en titre, confirme son statut. Après avoir battu le PSV en Ligue des champions, elle a pris de l'avance sur les autres cadors de Pro League.

L’Union Saint-Gilloise continue son incroyable série. Que ce soit en Europe ou en championnat, personne ne semble avoir trouvé la clé pour les arrêter. Avec 20 points sur 24, les Bruxellois sont en tête de la Pro League.

Les consultants de La Tribune ne sont pas passés à côté de cette performance. Ils encensent la machine bien huilée de Sébastien Pocognoli et pensent qu’aucun club ne peut les menacer.

Lire aussi… Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Plus fort que la saison passée ?

Le consultant Nordin Jbari considère que l’Union ne s’est pas affaiblie par rapport à son année de champion, bien au contraire : "L'Union est plus forte que la saison passée. Il y a un groupe, une énergie et de la gagne."

Après la victoire des Bruxellois sur le terrain de Genk, Jbari est clair. Selon lui, aucune autre équipe n’est au niveau de l’Union. "Je ne vois personne capable de les arrêter pour le moment", affirme l’ancien joueur.

Ce week-end, l’Union reçoit Westerlo. Quelques jours plus tard, c’est Newcastle United qui se déplacera à Bruxelles. Et le 5 octobre, aura lieu le choc tant attendu : un déplacement sur la pelouse du Club de Bruges.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Westerlo
Nordin Jbari

Plus de news

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

22:33
Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

21:40
"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

18:20
Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

17:00
Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

22:00
Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

21:52
Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

20:40
"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

21:00
Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

19:00
"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

20:20
Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

20:00
Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

19:30
Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

18:40
Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

18:00
Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

13:00
Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

17:30
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

16:40
"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

16:20
Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

15:30
Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

16:00
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

14:40
"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

15:00
Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

14:00
🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

14:20
Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

13:20
🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

13:40
Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

12:00
Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

09:30
1
Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

12:40
Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

23/09
Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

12:20
La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
2
Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

23/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 5-5 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved