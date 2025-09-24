Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

L'Union, championne en titre, confirme son statut. Après avoir battu le PSV en Ligue des champions, elle a pris de l'avance sur les autres cadors de Pro League.

L’Union Saint-Gilloise continue son incroyable série. Que ce soit en Europe ou en championnat, personne ne semble avoir trouvé la clé pour les arrêter. Avec 20 points sur 24, les Bruxellois sont en tête de la Pro League.

Les consultants de La Tribune ne sont pas passés à côté de cette performance. Ils encensent la machine bien huilée de Sébastien Pocognoli et pensent qu’aucun club ne peut les menacer.



Plus fort que la saison passée ?

Le consultant Nordin Jbari considère que l’Union ne s’est pas affaiblie par rapport à son année de champion, bien au contraire : "L'Union est plus forte que la saison passée. Il y a un groupe, une énergie et de la gagne."

Après la victoire des Bruxellois sur le terrain de Genk, Jbari est clair. Selon lui, aucune autre équipe n’est au niveau de l’Union. "Je ne vois personne capable de les arrêter pour le moment", affirme l’ancien joueur.

Ce week-end, l’Union reçoit Westerlo. Quelques jours plus tard, c’est Newcastle United qui se déplacera à Bruxelles. Et le 5 octobre, aura lieu le choc tant attendu : un déplacement sur la pelouse du Club de Bruges.