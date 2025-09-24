"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

La construction de la nouvelle tribune 2 est toujours en cours au Bosuil. Mais quand les supporters de l'Antwerp pourront-ils y reprendre leur place ? Selon Marc Overmars, leur absence coûte, par saison, au moins six points aux Anversois.

L'emblématique Tribune 2 du Bosuil a été démolie l'été dernier. Depuis, des travaux sont en cours au Bosuil et dans les environs afin d'en construire une nouvelle et de pouvoir l'ouvrir au plus vite.

"Il faut toujours rester prudent", tempère Sven Jaecques lorsqu'on l'interroge dans Het Laatste Nieuws sur l'état d'avancement des travaux. "Mais je m'attends à ce que la Tribune 2 soit prête fin novembre ou début décembre."

La nouvelle tribune du Bosuil bientôt terminée

Le CEO du Great Old se réjouit lui aussi de l'inauguration à venir. "La Tribune 2 est emblématique du Bosuil. J'y ai assisté une fois à un match. C'était indescriptible."

"La force de la Tribune 2 est inégalée", conclut Jaecques. "Cela n'existe nulle part ailleurs. Même les joueurs ressentent un véritable coup de boost quand cette tribune explose."

Marc Overmars abonde dans son sens. "Je suis certain que cela profitera à notre équipe dès que la nouvelle tribune sera ouverte. Chaque saison sans la Tribune 2 nous a déjà coûté au moins six points", a-t-il lancé.