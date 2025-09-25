Anderlecht monte au créneau sur les transferts : "Les montants ne sont pas corrects"

Olivier Renard et Tim Borguet ont dû s'expliquer mi-septembre devant le Fan Council. Plusieurs questions pertinentes y ont été posées au sujet du dernier mercato. Ils en ont également profité pour mettre en évidence une erreur.

Parmi les transferts estivaux, seul Llansana est parvenu jusqu’ici à décrocher une place de titulaire. Pour les supporters, c’est trop peu, mais au RSC Anderlecht, on voit les choses un peu différemment, en pointant aussi une certaine malchance.

Malchance pour Anderlecht avec Bertaccini et Camara

"Si Bertaccini et Camara sont en forme, ils jouent. Saliba jouera aussi son rôle. Il y a aussi l'évolution de joueurs tels qu'Huerta, Angulo, De Cat, etc", explique le club bruxellois (Tim Borguet & Olivier Renard) dans le compte rendu de la réunion avec le Fan Council.



Anderlecht estime avoir eu la malchance de voir ses plus gros transferts (Bertaccini et Camara) blessés et donc incapables pour l’instant de s’imposer comme titulaires – une situation qui devrait évoluer dans les prochains mois.

Les chiffres des transferts entrants ne sont pas corrects selon Anderlecht

Par ailleurs, les Mauves souhaitent mettre les choses au clair : "Nous avons acheté pour 14 millions d'euros, pas pour 18 et certainement pas pour 20, comme cela circule ici et là."

Les données de Transfermarkt évoquent 16,2 millions d’euros investis, mais selon Anderlecht, ce chiffre est également incorrect. Le club reste convaincu qu’il s’agit de joueurs très talentueux capables d’apporter une réelle plus-value.