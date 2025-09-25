"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

Demain soir, Louvain accueille Anderlecht pour ouvrir la neuvième journée de championnat. Un match forcément particulier pour David Hubert.

Pour la première fois depuis son départ surprise d'Anderlecht, David Hubert retrouve les Mauves en tant qu'adversaire. Il entend bien se jouer de ses anciennes couleurs avec Louvain. Mais en dehors du cadre de ce match, il n'aspire pas à prendre sa revanche sur son ancienne direction.

"Je n'ai ni sentiment particulier, ni envie de revanche", explique-t-il, cité par La Dernière Heure. "J'ai vécu une période fantastique à Anderlecht. J'ai fermé une carrière et j'en ai ouvert une autre".



Lire aussi… Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

Beaucoup de bons souvenirs

"Je suis redevable pour la chance que j'ai reçue et que j'ai su saisir. Je pense pouvoir dire que j'ai vécu de superbes moments et que j'ai appris beaucoup. Notamment le fait que j'aimais le rôle de coach principal", poursuit celui à qui le Sporting a pourtant proposé un rôle d'adjoint.

En appuyant sur le fait qu'il avait su saisir sa chance, la défense de son bilan est claire : "J'ai dû changer pas mal de choses. Et pourtant, nous jouions énormément de matchs. C'est cliché, mais on apprend plus en perdant deux fois de suite qu'en gagnant cinq fois de suite. D'autant plus que les débuts étaient très positifs, avec des victoires 5-0 et 6-0, ou avec cette qualification pour la finale de la Coupe".



David Hubert a aujourd'hui tourné le bouton et pense avant tout à Anderlecht comme l'adversaire du soir : “Ils ont un effectif acheté pour le football européen, donc ils peuvent aligner trois équipes différentes. Mais ils doivent donc se concentrer sur le championnat. Et performer maintenant, prendre tous les points possibles. Ne pas compter sur les Playoffs. Leur crise est déjà passée".