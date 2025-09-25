D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

Le Club de Bruges brille sur la scène européenne mais se montre moins constant en Pro League. Un grand problème s'ajoute désormais : la blessure de Raphael Onyedika.

Le Nigérian était, aux côtés de Hans Vanaken, le pilier du coeur du jeu, mais risque désormais d'être absent pendant une longue période. Onyedika était le moteur du pressing, omniprésent entre les lignes, apportant l'équilibre qui permettait au reste de l'équipe de briller.

Audoor pas encore prêt, Reis incertain

Sans lui, il sera particulièrement difficile de maintenir la même intensité et le même pressing. Des alternatives existent, mais elles semblent fragiles. Stankovic peut occuper le poste, mais il lui manque l'endurance et l'intensité d'Onyedika. Lynnt Audoor a été remplacé à la mi-temps lors des deux matchs où il a commencé, un signe que le staff estime qu'il n'a pas encore atteint une maturité suffisante.



Quant à Ludovit Reis, pour qui un investissement important a été réalisé, il traîne une blessure depuis des semaines, initialement qualifiée de légère. De plus, il n'a pas encore convaincu tout le monde qu'il pouvait être un remplaçant digne d'Ardon Jashari.

L'absence d'Onyedika met en lumière une blessure plus profonde : en championnat, le Club peine à trouver son rythme. Alors qu'en Europe, les matchs références s'enchaînent saison après saison avec concentration et discipline, les erreurs sont plus nombreuses en championnat.

Contre Westerlo, l'équipe a été dominée à certains moments car le pressing n'était pas coordonné et l'intensité faisait défaut. S'ajoute à cela une vulnérabilité défensive. En encaissant cinq buts contre Westerlo et dix au total en huit matchs, le Club présente une défense plus perméable qu'attendu.

Ce n'est pas seulement l'arrière-garde qui est en cause : c'est toute l'équipe qui défend de manière parfois trop lâche et en oublie de faire la course nécessaire face à des adversaires moins prestigieux que sur la scène continentale.

Le fil conducteur des saisons passées reste le même : le Club de Bruges connaît trop de ratés en championnat. La classe du noyau a beau être suffisante pour faire la différence, la constance sur 90 minutes fait souvent défaut. Le reproche était parfois adressé à Onyedika mais le problème ne disparaîtra pas avec l'absence du Nigérian, que du contraire. Le Club doit désormais changer tout son schéma de relance.