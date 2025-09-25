Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

Besnik Hasi prépare Anderlecht pour son déplacement à OHL . Sur le banc louvaniste, David Hubert s'apprête à retrouver le Sporting. Hasi a lui-même déjà retrouvé Anderlecht comme adversaire, mais souligne que la situation est totalement différente.

"Quand j'ai défié Anderlecht en tant qu'ancien entraîneur du club (avec Malines), ce n'était pas la même chose", déclare Hasi. "J'étais déjà parti depuis longtemps. Pour moi, cela pesait donc moins lourd. Mais David a passé trois ans ici, en tant que joueur, entraîneur des Futures et entraîneur principal. Et ce n'est pas si loin que ça".

L'épisode est tellement peu lointain que c'est Hasi lui-même qui a remplacé Hubert : "David m'a tout de suite envoyé un SMS pour me souhaiter du succès. Et de manière très gentleman. J'ai été vraiment agréablement surpris".



Encore une place pour le respect dans le football professionnel

Anderlecht a proposé à Hubert de rester en tant qu'assistant, mais Hasi a un avis très tranché à ce sujet. "La manière avec laquelle il a dû partir, c'est dur. Pour moi, c'était totalement différent à l'époque. Et à sa place, je ne serais pas resté en tant qu'assistant non plus. Quand vous avez été T1 et que soudain vous devez devenir assistant, je comprends que vous ne l'acceptiez pas."

Il n'a ainsi jamais vraiment été question d'une collaboration entre les deux. "Je n'ai jamais reçu la demande de garder David comme assistant", confirme Hasi. "Mais encore une fois : j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un homme correct, et il l'a prouvé à cette occasion également."

Demain, les deux hommes s'affronteront pour la première fois en tant qu'entraîneur. Pour David Hubert, c'est une occasion de se rappeler au bon souvenir de la direction anderlechtoise. Mais pour l'un comme pour l'autre, il s'agit de faire revenir le calme autour de l'équipe après des semaines difficiles.