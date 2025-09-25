"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

Suite au retour de Nicolas Raskin dans l'équipe première des Rangers après avoir été écarté, son grand-père maternel Gilbert Govaert s'est confié à propos de son petit-fils au micro de Sudinfo. Les Écossais recevront d'ailleurs le KRC Genk ce jeudi soir en Europa League.

Gilbert Govaert n'était pas inquiet quand le Diable Rouge a été écarté du club écossais, il était positif et pensait que cela allait s'arranger : "Pour ma part, j’étais certain que sa situation s’arrangerait. Non seulement il possède le caractère, mais également les qualités sportives permettant de surmonter les épreuves."

"S’il y a une chose dont Nicolas a hérité de moi, je pense que c’est cette résilience dont vous parlez," poursuit l'ancien joueur du Standard qui a, lui aussi, connu des hauts et des bas dans sa carrière.



Je ne l’ai jamais senti défaitiste ou larmoyant

L’attitude de Nicolas Raskin rassurait son grand-père lors de son écartement du groupe : "Je ne l’ai jamais senti défaitiste ou larmoyant. Il fut très près de quitter les Rangers cet été. L’affaire capotant, sur le coup, sa déception était réelle."

"Pas suffisante toutefois pour lui faire baisser les bras. Il reste attaché aux Rangers. Il aime ce club et ses supporters. En conséquence, il s’est remis au travail. Cette détermination paie aujourd’hui."

"Nico doit impérativement travailler de manière à faire en sorte que la spirale redevienne totalement positive. Je n’en doute nullement, car je connais la motivation qui l’habite." Le Diable Rouge a d'ailleurs fêté son retour dans le onze de base avec un but lors du succès 2-0 des Rangers contre Hibernian.