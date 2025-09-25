Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans
Ce jeudi soir, le KRC Genk se déplace à Glasgow pour son premier match d'Europa League. En championnat, les Limbourgeois peinent toujours à trouver leur rythme et, avec seulement 8 points sur 24, ils ont signé leur pire départ depuis le début du siècle.

Après avoir récolté seulement 8 points sur 24 en championnat, il est clair que la pression commence à monter pour Genk en Europa League. Le directeur technique, Dimitri De Condé, a déjà tenu à recadrer les choses.

Le KRC Genk ne prend que 8 points sur 24 en Jupiler Pro League

Mais le match face au STVV, prévu ce week-end, sera lui aussi scruté de près. L’écart avec le leader, l’Union SG, est déjà de douze points, tandis que le Club de Bruges (+7) et Anderlecht (+6) ont également pris de l’avance.

L’Union avait d’ailleurs entamé la saison dernière avec de nombreux partages et se retrouvait à un certain moment avec un gros retard… sur Genk. La preuve que tout peut encore basculer pour les Limbourgeois dans les prochains mois.

Les chiffres de Genk sont en tout cas préoccupants. Depuis le début de ce siècle, le club n’avait jamais commencé aussi mal et il faut remonter à la saison 1993-1994 pour retrouver un tel départ raté.

Cette année-là, Genk avait même été relégué, même si ce scénario ne semble pas d’actualité cette saison. Mais une chose est claire : les statistiques doivent s’améliorer. Surtout si l’on compare avec les dernières années, l’écart est frappant.

