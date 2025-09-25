Réaction Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert

Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert
Suite à la défaite du RFC Liège face au leader de la Challenger Pro League, le SK Beveren (1-2), Gaëtan Englebert s'est exprimé à notre micro. Les Sang et Marine ont mis fin à la série des Waeslandiens de matchs sans encaisser, mais cela n'a finalement servi à rien.

Le SK Beveren n’a pas volé ses trois points raconte l'entraîneur : "Comme depuis le début de la saison, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il n’y a qu’une chose qui compte dans le football, et pour nous, c’est de prendre des points. On devait en prendre trois la semaine dernière, on n’en a pas pris. Aujourd'hui, je pense qu’on ne peut pas dire que la victoire de Beveren n’est pas méritée. Il y a eu quelques possibilités pour eux, mais on a fait ce qu’on pouvait. On a montré de bonnes choses. On voit que certains doivent encore élever leur niveau, aussi bien physiquement que dans le rythme et dans le jeu de l’équipe."

"C’est ça qui fait la différence aujourd’hui entre une équipe très expérimentée, forte physiquement, avec de la qualité technique et des joueurs d’un niveau supérieur à notre division. Donc oui, c’est frustrant. On a eu de bonnes périodes, puis on prend des buts un peu trop facilement. Quand on joue contre de bonnes équipes qui savent profiter des erreurs de l'adversaire, on sait que ça va être compliqué."

Le deuxième but encaissé par le RFC Liège part au départ d'une touche où plusieurs joueurs liégeois se regardent autour du ballon et c'est finalement un joueur du SK Beveren qui s'en sort : "C’est une touche, ça joue vite. Ils ont un peu de réussite, car le ballon est raté par un de leurs joueurs, puis il tombe bien dans les pieds d’un autre. Et puis ça va vite vers le but, et là, on est punis. Ce sont des choses qui arrivent. On aurait préféré avoir un point." 

On doit absolument apprendre à être plus décisifs au bon moment

Le RFC Liège a malgré tout réussi à se montrer dangereux à plusieurs reprises : "On met un beau but. On a eu des possibilités et même une très grosse occasion. Si on mène au score, c’est un match différent. Pour le moment, ce sont les détails qui font la différence dans ces matchs-là."

"On doit absolument apprendre à être plus décisifs au bon moment, avec les occasions qu’on se crée. Cela fait deux ou trois fois qu’on pouvait espérer plus et qu’on ne l’a pas. Donc il faut qu’on soit plus concrets à ce niveau-là", conclut-il.

