Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Rocourt
Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires
Le RFC Liège n'est pas parvenu à mettre fin à la série de matchs victorieux du SK Beveren. Les Sang et Marine se sont inclinés 1-2 à Rocourt.

Les Liégeois et les Waeslandiens s'affrontaient dans le cadre de la septième journée de Challenger Pro League en ce milieu de semaine. La tâche s'annonçait compliquée pour les hommes de Gaëtan Englebert : leur adversaire n’avait toujours pas encaissé le moindre but et restait sur un impressionnant total de 14 buts inscrits en six matchs, tous remportés.

Dans les premières minutes, c'est le SK Beveren qui a mis le plus le pied sur le ballon. La première possibilité cadrée est venue du défenseur Viktor Boone à la 5e minute de jeu, mais c'est sans danger pour Jordi Bellin. Sieben Dewael a également ensuite tenté une frappe lointaine, depuis le côté gauche. Son tir passe cependant loin à côté.

À la 8e minute de jeu, Jordan Bustin va commettre une faute à quelques mètres de la surface de réparation. Christian Brüls a tenté sa chance sur ce joli coup franc bien placé, mais sa frappe passe juste à côté des cages liégeoises.

Cinq minutes plus tard, Liège a une jolie possibilité. Alexis De Sart s'avance vers le but waeslandien, tente de trouver Oumar Diouf. C'est cependant Beau Reus qui récupère le ballon. La dernière recrue du mercato estival du RFC Liège aurait peut-être bien fait de tenter sa chance, plutôt que de la jouer collectif. Il y avait toute la place. Le RFC Liège continue ensuite de tenter à s'insérer dans le camp du SK Beveren.

Le SK Beveren très proche de l'ouverture

Sur corner, le SK Beveren a une énorme possibilité à la 17e minute de jeu. Bruno Godeau se crée une position et se retrouve seul dans la surface de réparation. Il tente sa chance, mais place son ballon au milieu du but, ce qui permet à Jordi Bellin de facilement le capter.

Les Waeslandiens vont ensuite se créer une autre possibilité intéressante. Jearl Margaritha donne le ballon dans l'axe depuis le côté gauche à Christian Brüls qui est bien placé, mais qui ne parvient pas à conclure. Dans la foulée, sur un corner, le ballon passe également non loin du but. Ça chauffe, mais le score est toujours de 0-0 après 32 minutes de jeu, après une frappe cadrée de Jearl Margaritha suite à une tête manquée de Martin Wasinski.

Une énorme occasion pour le RFC Liège, mais le SK Beveren ouvre finalement le score

Quatre minutes plus tard, le RFC Liège s'est créé une première énorme possibilité. Alexis Lefebvre réalise un joli enchaînement avec Alexis De Sart avant de tenter une frappe. Cette dernière est écartée par le portier waeslandien, mais revient dans les pieds d'Oumar Diouf qui se retourne et frappe dans un but sans gardien. Celle-ci est cependant finalement contrée sur la ligne par Bruno Godeau.

Mais c'est finalement bien le club visiteur qui va ouvrir le score à la 43e. Lennart Mertens effleure le ballon sur une passe de Laurent Jans depuis le côté droit. C'est 0-1. Le score restera en l'état à la pause.

Le RFC Liège égalise en début de seconde période

Le RFC Liège a directement réagi en seconde période en ouvrant le score. Après un joli travail de Martin Wasinski, Dario Sarmiento récupère le ballon, centre à ras de terre pour Alexis De Sart et la dernière recrue estival liégeoise inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. 

La formation visiteuse va ensuite pousser. Il y a notamment une possibilité, pour Jannes Van Hecke, mais Jordan Bustin intervient. À la 57e sur un centre  de Chrstian Bruls centre pour un coéquipier, mais la tête de celui-ci passe au-dessus du but. 

Le RFC Liège tentera ensuite de prendre les devants sur un coup franc côté droit. Kylian Hazard tente sa chance, sa frappe est non cadrée, mais est tout de même touché par le gardien waeslandien et file donc en corner. 

Les deux équipes ont ensuite poussé, sans toutefois se créer d'énormes possibilités. Le match va dans les deux sens entre le 60 et 70e minute de jeu. À la 77e, le SK Beveren a bien failli prendre les devants, Dante Rigo se trouve en position de frappe dans le grand rectangle, place son ballon sur le côté droit dut. Jordi Bellin intervient bien.    

L'équipe visiteuse reprend les devants

Le SK Beveren va finalement reprendre les devants à la 80e. Ilyes Najim reçoit un ballon de Ferre Slegers, le Français s'avance et s'approche du but adversre et trompe Jordi Bellin. Martin Wasinski a tenté de récupérer le ballon en taclant, mais sans succès. Le score ne bougera ensuite plus. Les Waeslandiens enchaînent une septième victoire en sept matchs. Ils ont cependant concédé leur premier but de la saison. 

Division 2

 Journée 7
Francs Borains Francs Borains 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RSCA Futures RSCA Futures
Jong Genk Jong Genk 0-2 Beerschot Beerschot
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KV Courtrai KV Courtrai
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-2 Lommel SK Lommel SK
FC Liège FC Liège 1-2 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-3 Eupen Eupen
La Gantoise La Gantoise 25/09 Lierse SK Lierse SK
