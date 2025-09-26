Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

La blessure de Raphael Onyedika est un gros coup dur pour le Club de Bruges. Mercredi soir, le milieu de terrain nigérian a quitté le terrain prématurément, et un jour plus tard, il a été annoncé qu'il serait absent pendant six semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Pour l’entraîneur Nicky Hayen, ainsi que pour Hans Vanaken, la blessure de Raphael Onyedika est une perte énorme pour le Club de Bruges. "Il est extrêmement important", a insisté Vanaken après les récentes rencontres contre l’AS Monaco et Saint-Trond. "Il a une vision de jeu incroyable et intervient souvent défensivement. Je suis un très grand fan de Rapha."

Ces mots illustrent toute l’importance du joueur : il est à la fois un relais essentiel dans la construction et un garant de la stabilité défensive. Son absence tombe au pire moment. Le Club de Bruges s’apprête à vivre un mois d’octobre chargé, avec notamment le choc face à l’Union Saint-Gilloise, un déplacement à Sclessin et les duels de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame et le Bayern Munich. Sans lui, l’équipe perd un équilibre crucial ainsi qu’une grande partie de sa flexibilité tactique.



Lire aussi… Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

Dans le système mis en place par Hayen, Onyedika joue le rôle de stabilisateur. "Un joueur qui garde parfaitement sa position au milieu de terrain", a expliqué le coach en conférence de presse. Sa présence permet de sortir sereinement du pressing adverse et de lancer rapidement les ailes.

Des solutions qui ne rassurent pas

Aleksandar Stankovic est souvent cité comme son remplaçant. Doué techniquement, il est toutefois considéré par Hayen comme moins discipliné dans le respect de sa position qu’Onyedika. Les autres alternatives, comme Lynnt Audoor ou le blessé Ludovit Reis, n’offrent pour l’instant aucune garantie. De quoi fragiliser le milieu de terrain dans les matchs clés.

À cette absence s’ajoute la blessure de Brandon Mechele, même si le défenseur devrait effectuer son retour samedi contre le Standard, puis la semaine prochaine à Bergame. Mais le manque du numéro six, qui dicte le rythme et assure la structure au milieu, pourrait bien déséquilibrer l’ensemble.

Dans un championnat où l’Union a déjà pris de l’avance et où Bruges peine à prendre des points en déplacement, le forfait d’Onyedika risque de peser lourd dans les prochaines semaines. Le Club devra faire preuve de créativité et espérer que ses remplaçants puissent offrir une stabilité que seul Onyedika est capable de garantir.