Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le Racing Genk pourrait encore perdre le meilleur buteur de la saison passée, Tolu Arokodare, en fin de mercato. Mais du côté de Thorsten Fink, on a confiance en Hyeon-Gyu Oh.

Tolu Arokodare a terminé meilleur buteur de Jupiler Pro League la saison passée, ce qui attire naturellement les convoitises. Mais à quelques semaines de la fin du mercato, le Nigérian est toujours là, et aucun club ne semble avoir fait d'offre concrète à Genk.

Thorsten Fink se retrouve donc avec deux options en pointe, et Hyeon-Gyu Oh avait reçu des garanties de la part de la direction. Le départ de Tolu paraissait certain et le Sud-Coréen espérait bien être titulaire indiscutable cette saison.



"Si on regarde le rapport entre le temps de jeu et les buts, Oh est aussi bon, voire meilleur que Tolu", souligne Thorsten Fink en conférence de presse avant le match face au Lech Poznan, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Nous avons de bons attaquants en ce moment. Je compte sur Oh pour toute la saison, c'est plus important que de savoir qui sera titulaire ce soir", ajoute Fink, qui devrait toutefois aligner le Sud-Coréen ce soir en barrages européens.

"Oh est un joueur qui se bat beaucoup, qui court et apporte énormément à l'équipe. Il est fait pour ce genre de match", conclut l'entraîneur du KRC Genk.