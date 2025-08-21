Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Racing Genk pourrait encore perdre le meilleur buteur de la saison passée, Tolu Arokodare, en fin de mercato. Mais du côté de Thorsten Fink, on a confiance en Hyeon-Gyu Oh.

Tolu Arokodare a terminé meilleur buteur de Jupiler Pro League la saison passée, ce qui attire naturellement les convoitises. Mais à quelques semaines de la fin du mercato, le Nigérian est toujours là, et aucun club ne semble avoir fait d'offre concrète à Genk.

Thorsten Fink se retrouve donc avec deux options en pointe, et Hyeon-Gyu Oh avait reçu des garanties de la part de la direction. Le départ de Tolu paraissait certain et le Sud-Coréen espérait bien être titulaire indiscutable cette saison.

Lire aussi… Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

"Si on regarde le rapport entre le temps de jeu et les buts, Oh est aussi bon, voire meilleur que Tolu", souligne Thorsten Fink en conférence de presse avant le match face au Lech Poznan, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Nous avons de bons attaquants en ce moment. Je compte sur Oh pour toute la saison, c'est plus important que de savoir qui sera titulaire ce soir", ajoute Fink, qui devrait toutefois aligner le Sud-Coréen ce soir en barrages européens.

"Oh est un joueur qui se bat beaucoup, qui court et apporte énormément à l'équipe. Il est fait pour ce genre de match", conclut l'entraîneur du KRC Genk

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Lech Poznan - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Lech Poznan

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Fofana - Balde - Simic - Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Fofana - Balde - Simic - Mmaee

16:30
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

07:20
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

14:20
Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

14:00
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

13:00
Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

21:20
Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

12:20
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

12:00
1
Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
2
Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

11:20
La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

11:00
Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

10:30
Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

10:00
Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

09:30
Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

09:00
Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

08:31
Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

08:00
Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

07:40
Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

07:00
Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

23:00
Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

23:00
Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

22:30
L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

22:00
Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

21:40
"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

21:00
Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

20:40
Charleroi n'attend pas les bras croisés : un renfort devrait bientôt arriver de France

Charleroi n'attend pas les bras croisés : un renfort devrait bientôt arriver de France

20:24
Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (A)
FC Midtjylland FC Midtjylland 18:30 KuPS KuPS
Malmö Malmö 19:00 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 19:00 AEK Larnaca AEK Larnaca
?kendija 79 ?kendija 79 20:00 Ludogorets Ludogorets
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 20:00 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 20:00 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 20:00 Utrecht Utrecht
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 20:15 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 20:30 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 20:45 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 20:45 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 21:00 Braga Braga
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved