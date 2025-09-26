Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

Hispano-allemand, Dennis Ayensa pourrait prétendre à un passeport iranien et ainsi disputer la Coupe du monde 2026 en cas de sélection. Mais ce changement de nationalité ne semble pas près de se concrétiser.

Présent en conférence de presse ce jeudi au SL16 Football Campus, Dennis Ayensa s’est exprimé sur sa blessure, l’offre qu’il a reçue cet été et les premiers pas de Vincent Euvrard avant l’affiche entre le Standard et le Club de Bruges, prévue ce samedi à Sclessin.

Né d’une mère espagnole et d’un père allemand, l’attaquant de 28 ans possède également des origines iraniennes, via son grand-père paternel. L’Iran est déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique l’été prochain.



Dennis Ayensa pourrait-il jouer la Coupe du monde avec l'Iran ?

Pourrait-on y voir l’actuel attaquant du Standard ? Il ne s’est pas étendu sur la question ce jeudi et s’est même étonné que nos confrères disposent de cette information.

"Mon père est à moitié iranien, mais il n’a pas de passeport. Mon grand-père est iranien, mais il est décédé. Cela rend donc les choses difficiles, je ne saurais même pas par où commencer pour demander la nationalité", nous a-t-il confié. Bien au courant, la fédération iranienne a déjà tenté sa chance.

"Ils m’ont déjà appelé pour me demander ma situation, mais c’est tout. Ce n’est pas proche, ou quoique ce soit. Honnêtement, je n’ai aucune information sur le sujet, et je ne cherche pas à en avoir. Je n’ai pas reçu d’invitation claire, car je n’ai pas les papiers iraniens", a-t-il déclaré. Sa naturalisation ne semble donc pas imminente, mais on se doute que jouer la Coupe du monde reste un rêve pour tout joueur professionnel.